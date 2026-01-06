Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para cursos de línguas no Imparh

Inscrições para cursos de línguas de curta duração sem processo seletivo estão abertas no ImparhOferta para cursos de libras, inglês em diferentes módulos e produção textual são de curta duração e sem prova de seleção; valor pode chegar a R$ 300
A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos de extensão em línguas, ofertadas pelo Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), nessa segunda-feira, 5. As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção. Investimento pode chegar a R$ 300.
Interessados devem se cadastrar a partir do Canal de Concursos e Seleções da gestão, no menu CLI.
Entre as opções disponíveis estão Libras (módulo I), Inglês Avançado, Inglês Instrumental, Gramática Básica da Língua Inglesa, Produção Textual em Língua Portuguesa e Inglês para Servidores Públicos e Militares.
Serviço
Cursos de extensão em línguas:
- Libras Módulo I
Valor: R$ 300
Sem pré-requisito
- Inglês Avançado
Valor: R$ 200
Pré-requisito: certificado de 360 horas no curso de inglês comunicativo
- Inglês Instrumental
Valor: R$ 300
Sem pré-requisito
- Produção Textual em Língua Portuguesa
Valor: R$ 150
Sem pré-requisito
- Gramática Básica da Língua Inglesa
Valor: R$ 150
Sem pré-requisito
- Inglês para Servidores
Valor: R$ 200
Pré-requisito: comprovação de vínculo como servidor público efetivo
Inscrições:
- Site: Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza
- Acesso: menu CLI
- Pagamento: via Pix
- Mais informações: (85) 2018-0116