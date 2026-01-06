Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para cursos de línguas no Imparh

Inscrições para cursos de línguas de curta duração sem processo seletivo estão abertas no Imparh

Oferta para cursos de libras, inglês em diferentes módulos e produção textual são de curta duração e sem prova de seleção; valor pode chegar a R$ 300
Atualizado às
Kaio Pimentel
Tipo Notícia

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos de extensão em línguas, ofertadas pelo Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), nessa segunda-feira, 5. As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção. Investimento pode chegar a R$ 300.

Interessados devem se cadastrar a partir do Canal de Concursos e Seleções da gestão, no menu CLI.

Entre as opções disponíveis estão Libras (módulo I), Inglês Avançado, Inglês Instrumental, Gramática Básica da Língua Inglesa, Produção Textual em Língua Portuguesa e Inglês para Servidores Públicos e Militares.

Serviço

Cursos de extensão em línguas:

  • Libras Módulo I

Valor: R$ 300
Sem pré-requisito

  • Inglês Avançado

Valor: R$ 200
Pré-requisito: certificado de 360 horas no curso de inglês comunicativo

  • Inglês Instrumental

Valor: R$ 300
Sem pré-requisito

  • Produção Textual em Língua Portuguesa

Valor: R$ 150
Sem pré-requisito

  • Gramática Básica da Língua Inglesa

Valor: R$ 150
Sem pré-requisito

  • Inglês para Servidores

Valor: R$ 200
Pré-requisito: comprovação de vínculo como servidor público efetivo

Inscrições:

 

