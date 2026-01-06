Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para cursos de línguas no Imparh

Foto de apoio ilustrativo: Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos de extensão em línguas no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) nessa segunda-feira, 5 / Crédito: Reprodução/ Google Street View

A Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos de extensão em línguas, ofertadas pelo Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), nessa segunda-feira, 5. As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção. Investimento pode chegar a R$ 300.



Interessados devem se cadastrar a partir do Canal de Concursos e Seleções da gestão, no menu CLI.

Inglês Avançado Valor: R$ 200

Pré-requisito: certificado de 360 horas no curso de inglês comunicativo Inglês Instrumental Valor: R$ 300

Sem pré-requisito Produção Textual em Língua Portuguesa Valor: R$ 150

Sem pré-requisito