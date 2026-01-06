Dois homens são presos por furto de pneu em Aquiraz

Oito pneus que estavam em posse dos indivíduos foram recuperados / Crédito: Divulgação | SSODS

Dois homens foram presos em flagrante nessa segunda-feira, 5, suspeitos de furtarem pneus em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Oito estruturas do tipo que haviam sido subtraídas foram recuperadas durante ação. Leia também | Babá cearense foi morta por patroa com golpe de bloco de cimento na cabeça em Portugal



Os dois homens que estavam no carro, de 21 e 31 anos, foram presos. O mais velho possui "antecedentes criminais por roubo de veículo, roubo a residência, posse irregular de arma de fogo e receptação". A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde "foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e permanecem à disposição da Justiça". Denúncias