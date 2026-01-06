Dois homens são presos por furto de pneu em Aquiraz

Dois homens são presos por furto de pneu em AquirazOito estruturas do tipo que haviam sido subtraídas foram recuperadas durante ação
Dois homens foram presos em flagrante nessa segunda-feira, 5, suspeitos de furtarem pneus em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Oito estruturas do tipo que haviam sido subtraídas foram recuperadas durante ação.
Leia também | Babá cearense foi morta por patroa com golpe de bloco de cimento na cabeça em Portugal
Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) fazia um patrulhamento na região quando foi informada do furto de pneus de dois veículos.
Agentes iniciaram então as diligências e conseguiram localizar o carro que havia sido relatado por terceiros como meio utilizado pelos suspeitos na ação criminosa.
Policiais abordaram o veículo e encontraram dentro dele os pneus furtados e as ferramentas utilizadas no crime.
Os dois homens que estavam no carro, de 21 e 31 anos, foram presos. O mais velho possui "antecedentes criminais por roubo de veículo, roubo a residência, posse irregular de arma de fogo e receptação".
A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, onde "foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e permanecem à disposição da Justiça".
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Aquiraz: (85) 3101-2816
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br