Deputado Pedro Lobo confirma rompimento com André Barreto e acusa prefeito de assédio político a apoiadores

Segundo o parlamentar, a crise teve origem ainda no processo de sucessão municipal, após a reeleição do então prefeito Zé Ailton Brasil, quando, de acordo com Lobo, a militância petista esperava que o comando do projeto político no município permanecesse com o PT. O deputado destacou que possuía ampla maioria dentro do diretório municipal e da militância, o que o credenciou como pré-candidato do partido.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nessa segunda-feira, 5, o deputado estadual Pedro Lobo (PT) confirmou rompimento político com o prefeito do Crato, André Barreto (PT), e acusou o atual gestor municipal de assediar politicamente seus apoiadores por meio da oferta de cargos e vantagens na Prefeitura.

Pedro Lobo relatou que, durante as articulações internas, foi firmado um acordo oficial dentro do PT para que o partido lançasse chapa pura, com um candidato a prefeito e ele como vice. No entanto, conforme afirmou, o compromisso não teria sido cumprido. “Logo após a reunião, começou o rompimento. Não cumpriram o acordo”, disse.

Apesar do desgaste, Pedro Lobo afirmou que seguiu na campanha a pedido do governador e da militância petista, ajudando a garantir a vitória eleitoral, mesmo com o que classificou como desmobilização interna. Após a eleição, segundo ele, o grupo vencedor teria lançado uma chapa para derrotá-lo na eleição interna do PT e assumir o controle da legenda no município.

Questionado sobre a eleição de 2026, Pedro Lobo confirmou que será candidato à reeleição e comentou a possível disputa interna com o ex-prefeito Zé Ailton Brasil, que também deve concorrer a uma vaga de deputado estadual pelo PT. Ele disse encarar o cenário com naturalidade e destacou a importância de ampliar a bancada do partido e a representação do Cariri na Assembleia Legislativa.

Por fim, o deputado voltou a acusar a gestão municipal de atuar para enfraquecer sua base eleitoral no Crato. “Um processo que está acontecendo, liderado pelo atual prefeito, para beneficiar o ex-prefeito, assediando meus eleitores e apoiadores”, afirmou. Apesar das críticas, Pedro Lobo disse ver o embate como parte do jogo democrático.