Tecnologia do Hemoce auxilia mais de 11 mil cirurgias em dez anos no CE

De 2015 a 2024, foram 11.236 procedimentos realizados com a máquina automática de autotransfusão (Rios), 75% deles foram em cirurgias cardíacas

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) atingiu a marca de 11.200 procedimentos realizados com a máquina automática de autotransfusão (Rios) durante dez anos no Estado . O equipamento é utilizado para recuperação de sangue perdido em cirurgias de alta complexidade.

O procedimento é geralmente utilizado em casos como: transplantes de órgãos, cirurgias cardíacas, vasculares e ortopédicas, além de contribuir em casos de paciente com necessidades especiais ou com tipos sanguíneos raros.

Também conhecido com "cell saver" ou salvador de células, o equipamento age fazendo a reinfusão do sangue no próprio paciente, durante cirurgias de grande porte.

A coordenadora do Serviço de Recuperação Intraoperatória de Sangue do Hemoce, Claudianne Maia, contou sobre a utilização do Rios e seus impactos nos pacientes.

“Durante a cirurgia, o sangue é aspirado para um reservatório onde acontece a filtragem de impurezas. Logo após, o sangue é processado para haver a separação e lavagem das hemácias, em seguida o sangue é direcionado para uma bolsa de transfusão onde deve ser reinfundido ao próprio paciente em até 4h", explica.