Vídeo: quatro pessoas são resgatadas após se afogarem na Sabiaguaba

Banhistas se afogaram após banho na Praia do Cofeco, na região da Sabiaguaba no domingo, 4 / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um adolescente e três adultos se afogaram após banho na Praia do Cofeco, na região da Sabiaguaba, em Fortaleza, nesse domingo, 4. Uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) conseguiu realizar o resgate das vítimas com apoio de um helicóptero. Em um vídeo do resgate, a aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se deslocou até o ponto onde os banhistas estavam e prestou apoio aos salva-vidas.