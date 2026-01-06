Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: quatro pessoas são resgatadas após se afogarem na Sabiaguaba

Vítimas de 12, 45, 47 e 52 anos de idade foram conduzidas até a faixa de areia, onde receberam primeiros socorros. Resgate aconteceu pelos Bombeiros e equipe da Ciopaer
Um adolescente e três adultos se afogaram após banho na Praia do Cofeco, na região da Sabiaguaba, em Fortaleza, nesse domingo, 4. Uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) conseguiu realizar o resgate das vítimas com apoio de um helicóptero.

Em um vídeo do resgate, a aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se deslocou até o ponto onde os banhistas estavam e prestou apoio aos salva-vidas.

Em seguida, os operadores aerostáticos lançaram-se ao mar e deram início ao resgate das vítimas com apoio da equipe de salva-vidas dos bombeiros, que atuavam em uma moto aquática.

As quatro vítimas, de 12, 45, 47 e 52 anos foram conduzidas pelas equipes até a faixa de areia. No local, eles receberam os primeiros socorros.

Apenas o adolescente foi conduzido consciente e estabilizado a uma unidade hospitalar para acompanhamento médico. Os demais foram resgatados sem registro de agravamento clínico no local.

Veja o vídeo do resgate

