Denunciados por tráfico de animais negociavam pelo WhatsApp

Imagem de apoio ilustrativo. Operação implicou no afastamento do titular do cartório por 180 dias, prazo que pode ser prorrogado,além da indisponibilidade bancária do cartório e do titular / Crédito: Divulgação/MPCE

Seis homens acusados de tráfico de animais silvestres, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da 97ª Promotoria de Justiça de Fortaleza. Segundo o Ministério Público, as negociações ocorriam em grupos de WhatsApp, por meio de transferência em dinheiro. Os denunciados eram responsáveis por manter os animais em cativeiro e transportá-los até os consumidores finais.



Entre os animais comercializados irregularmente pelo grupo, estavam:

Jaguatiricas;

Macacos;

Tucanos;

Araras;

Papagaios.

Além desses animais, havia diversas espécies de pássaros, entre elas a jandaia, ave-símbolo do Ceará, que está ameaçada de extinção.



Conforme a 97ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, há indícios de que “o esquema criminoso possuiria ramificações em outros estados”.

Operação Fauna Livre Os denunciados foram presos durante a 12ª fase da Operação Fauna Livre, deflagrada pelo MPCE e pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) no dia 29 de outubro deste ano. A Operação Fauna Livre cumpriu mandados de busca e prisão preventiva em Fortaleza, e nos municípios cearenses Maracanaú, Camocim e Bela Cruz, resultando no resgate de 90 aves capturadas e mantidas em cativeiro por um dos denunciados.

