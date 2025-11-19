CE: 208 famílias quilombolas recebem titulação de terras em Jardim

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19.11.2025:. João Alfredo - Superintendente do Idace, Elmano de Freitas - Governador do Ceará, Zelma Madeira - Secretaria da Igualdade Racial.. O Governo do Ceará, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), realiza, nesta quarta-feira (19), às 10h, no Palácio da Abolição, a titulação do Território Quilombola da Serra dos Mulatos, no município de Jardim.. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O povo quilombola do município de Jardim, distante 482 quilômetros de Fortaleza, conquistou uma importante vitória na luta fundiária. Nessa quarta-feira, 19, 208 famílias da Comunidade Serra dos Mulatos receberam o título coletivo de propriedade das terras onde moram, e que até então, pertenciam ao Governo do Estado do Ceará. LEIA TAMBÉM | Nordestino conquista 1º lugar nacional para professor titular do ITA no novo campus do Ceará

Todo o processo para a entrega legal das terras começou em 2021, quando a comunidade foi oficialmente reconhecida como quilombola pela Fundação Cultural Palmares. Em documento assinado nessa quarta-feira, no Palácio da Abolição, a propriedade do território foi oficialmente repassado para a Associação de Remanescentes de Quilombo da Serra dos Mulatos, que representa os moradores do local. "Todo o processo é bem doloroso. Dentro dos territórios não é fácil a gente avançar. A gente busca parcerias dos amigos para poder vencer. Em cinco anos teve muito choro, mas hoje se chorar é de alegria porque a gente avançou grandemente. Para os territórios a titulação é para todo o sempre", conta Josiana Lima, 38, moradora da Serra dos Mulatos e membro da Associação de Remanescentes. Na prática, o papel assinado por autoridades do Governo do Estado e lideranças quilombolas nesta manhã protege os moradores da Serra dos Mulatos da especulação imobiliária e qualquer outro invasor que queira se apropriar das terras. Para o superintendente do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), órgão que tocou o repasse das terras do Estado para a Associação, João Alfredo (Psol), a titulação é a garantia de um futuro mais seguro e quitação de uma dívida centenária com os quilombolas.

"Sabemos que os remanescentes de quilombos são essas áreas onde as pessoas escravizadas tiveram que se refugiar, se reconstituir lá atrás em função de todo o processo de escravização e violência. Reconhecer essa propriedade em nome deles hoje é uma reparação histórica", afirma o superintendente. Moradores comemoram titulação, mas cobram entrada do estado no território Junto aos aplausos e sorrisos pela conquista do título de propriedade nessa manhã esteve também a cobrança por mais políticas públicas dentro da Serra dos Mulatos. Por diversas vezes os moradores cobraram o prefeito de Jardim, Dr. Coutinho (PT) e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) por melhores condições de saúde e educação. "Com essa titulação a gente espera se Deus quiser o avanço na educação. É um sonho a gente ter uma escola de ensino médio no território. É muito importante para o reconhecimento da nossa história. E aí vem a saúde em conjunto que também é importante de a gente avançar", pondera Josiana Lima, 38, moradora da Serra dos Mulatos e membro da Associação de Remanescentes.

A nível municipal, a resposta às demandas foi feita pelo prefeito, que projetou universalizar o acesso à água encanada até o final do ano e destacou a construção novas Unidades Básicas de Saúde (UBS). "Até o final do ano vamos levar água encanada para todas as casas. Estamos construindo lá unidades básicas de saúde para que a comunidade tenha acesso de qualidade ao seu posto de saúde", finalizou o gestor. Ceará tem mais de 100 comunidades quilombolas em busca de titulação A Serra dos Mulatos foi apenas a segunda comunidade quilombola a ter seu território reconhecido pelo Estado. Antes dela, apenas a comunidade do Sítio Arruda, do município de Salitre, havia recebido o direito legal à terra.