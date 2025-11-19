Justiça do CE autoriza gravação de conversas entre advogados e chefes de facções em presídio de segurança máxima

Único presídio de segurança máxima do Ceará, na BR-116, km 27, em Aquiraz / Crédito: Aurélio Alves

A Justiça do Ceará autorizou a gravação de conversas entre advogados e internos na Unidade Prisional de Segurança Máxima do estado, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A decisão, que afeta presos ligados a facções criminosas, foi proferida pela Terceira Câmara Criminal na última terça-feira, 18. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). A medida atende a um pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO).