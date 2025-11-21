Ceará tem a 5ª maior taxa de negros mortos por arma de fogo no País

Ceará registrou 65,58 mortes de homens negros por grupo de 100 mil habitantes, em 2023; era a 8ª taxa de mortes em 2022 / Crédito: EGBERTO RAS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Ceará registrou a 5ª maior taxa de homicídios contra homens negros vítimas de arma de fogo no País. O cenário foi apontado no quarto estudo sobre “Violência Armada e Racismo: o papel da arma de fogo na desigualdade racial”, do Instituto Sou da Paz, divulgado nesta quinta-feira, 20, Dia da Consciência Negra. O Estado registrou 65,58 mortes de homens negros por grupo de 100 mil habitantes, em 2023, saltando da oitava maior taxa em 2022 para a quinta no ano seguinte. Já o estado que possui a maior taxa nesse recorte é o Amapá, com 135,05 casos. Logo atrás vem Bahia (85,27), Pernambuco (78,07) e, em seguida, Alagoas (77,34).

De acordo com o estudo, a arma de fogo é o principal instrumento de agressão em todos os Estados, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, tendo a maior participação do uso dela na prática de homicídios. Além disso, os dados revelam que, no País, a taxa de homicídios de homens negros é três vezes superior à de homens não negros. No Ceará, a taxa de homicídios de homens negros é 3,7 vezes maior do que a de homens não negros. Isso revela, ainda segundo o estudo, que os estados com as maiores taxas de homicídios por agressão armada também apresentam os maiores níveis de desigualdade racial entre as vítimas em 2023. No Amapá, a taxa de homicídios de homens negros é 12 vezes superior à de homens não negros.

Na Bahia, essa diferença chega a três vezes, e em Pernambuco, foram duas vezes superior. Já Alagoas apresenta a maior disparidade, com taxa 13 vezes maior, enquanto no Ceará a taxa para homens negros é cerca de três vezes superior. A pesquisa aponta que os resultados revelam um padrão observado ao longo da série. Leia Mais | Mãe é condenada por homicídio contra filho de 1 ano e 4 meses em Fortaleza O estudo aponta que os estados que mais mataram homens negros com uso de arma de fogo em 2023 foram: Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Sergipe. Por outro lado, os estados com menos vítimas negras foram: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo.