Tráfico de animais silvestres é alvo de operação nacional com prisões no Ceará

Ceará integra operação nacional de combate ao tráfico de animais silvestres e prende cinco investigados no estado

Órgãos de fiscalização do Ceará participaram, nesta quarta-feira, 29, de uma operação nacional que mirou sete alvos do tráfico de animais silvestres e cumpriu dez mandados de busca e apreensão. A ação resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de 111 animais retirados ilegalmente da natureza em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Horizonte e Camocim. Além do tráfico de fauna, a operação também revelou outros crimes, como receptação, falsificação de documentos e sinais públicos, maus-tratos, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Durante a ação, foram apreendidas oito armas de fogo, um automóvel e quatro aparelhos celulares.

LEIA MAIS | Mais de 30 pessoas são detidas por comércio ilegal de aves silvestres na Feira da Parangaba

Rede criminosa atuava pela internet No Ceará, o Ministério Público do Estado (MPCE) atuou em parceria com o Ibama e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), acompanhando as investigações que desarticularam uma rede de tráfico de fauna liderada por um dos principais alvos da operação. Ceará integra operação nacional de combate ao tráfico de animais silvestres e prende cinco investigados no estado Crédito: Ministério Público do Ceará / Divulgação Segundo o MP, o suspeito já havia sido preso neste ano. A partir da análise de dados extraídos de seu celular, com autorização judicial, foi possível identificar outros integrantes do grupo, que atuavam na captura e comercialização de animais silvestres, principalmente por meio da internet.

As aves apreendidas pertencem, em sua maioria, aos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, incluindo espécies ameaçadas de extinção, como o jacu-de-asas-brancas (Penelope jacucaca), o papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) e o bigodinho (Sporophila lineola). Elas seriam vendidas em feiras clandestinas, pontos de comércio irregular e grupos em aplicativos de mensagens.

Operação nacional resgata mais de 700 animais silvestres A operação foi coordenada pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), por meio do Projeto Libertas, e reuniu Ministérios Públicos, polícias ambientais e órgãos reguladores de 11 estados brasileiros.

Ao todo, 755 animais — em sua maioria aves, além de répteis — foram resgatados e 18 pessoas presas, sendo 11 em flagrante.


