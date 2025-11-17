PM resgata 30 aves silvestres usadas em rinha e avaliadas em R$ 90 mil

Os policiais apreenderam 16 caixas de transporte e duas gaiolas usadas especificamente na prática de rinha / Crédito: Reprodução/ PMCE

Trinta canários-da-terra no Sítio Mata dos Dudas, avaliados em cerca de R$ 90 mil, foram apreendidos pela Polícia Militar em Barbalha, no Cariri cearense, após denúncia sobre rinha e criação irregular de pássaros silvestres. Três homens foram conduzidos à delegacia e os animais foram encaminhados para a Organização Não Governamental (ONG) BiodiverSe. Ação ocorreu na manhã de domingo, 16.