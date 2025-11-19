Feriado dia 20 de novembro: Ceará não terá ponto facultativo nesta sexta-feira, 21

Dia da Consciência Negra é considerado feriado nacional desde 2023, sendo celebrado a partir do ano seguinte; veja o que fazer na data / Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A sexta-feira, 21, após o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, comemorado na quinta-feira, 20, não será ponto facultativo no Ceará ou em Fortaleza. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado e pela Prefeitura da Capital. Desde 2024, o Dia da Consciência Negra é celebrado como feriado nacional, após a sanção da Lei nº 14.903, no final de 2023.

No entanto, os serviços devem voltar a funcionar normalmente na sexta-feira, 21, no âmbito estadual e municipal. Empresas são obrigadas a conceder "emenda" de feriado? A legislação trabalhista não prevê automaticamente a emenda de feriados. Ou seja: a empresa não é obrigada a liberar a sexta-feira, 21, por exemplo. Os empregadores têm liberdade para fazer acordos com os funcionários.

Ônibus A programação a ser adotada pela frota de ônibus da Capital será semelhante a um domingo, com 30 veículos extras, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor)

Além disso, serão ofertadas com 35 linhas com programação especial. A frota reserva será disponibilizada nos terminais de integração, das 5h às 20h. Os veículos reservas serão distribuídos nos terminais Parangaba (6), Siqueira (5), Conjunto Ceará (3), Antônio Bezerra (4), Messejana (4), Papicu (3), Lagoa (2) e Terminal Santuário da Fé - José de Alencar (3). Metrô e VLT

Metrô e VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão operação especial. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam a operação às 5h30min e seguem até o início da noite.

Na Linha Sul, as últimas viagens iniciam por volta de 18 horas e se encerram próximo de 18h40. Nos VLTs das linhas Oeste e Nordeste, as últimas viagens têm início por volta de 17h30 e encerramento próximo das 18h. Cada passageiro deve consultar o horário exato de partida em sua estação de preferência. Durante todo o período de funcionamento, os intervalos entre as viagens serão mantidos conforme o padrão habitual. O embarque com bicicletas estará liberado entre 9h e 15h.

Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado.

Lojas e comércio de rua

A abertura do comércio será facultativa na Capital como previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026.