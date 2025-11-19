Chefe do CV no Vale do Jaguaribe, foragido há 12 anos, é preso em São Paulo

Suspeito é apontado por liderar grupo com atuação na região do Vale do Jaguaribe. Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão definitiva e preventiva

Um cearense foragido da Justiça foi preso nessa terça-feira, 18, na cidade de Atibaia, em São Paulo. O suspeito de 51 anos encontrava-se foragido da Justiça há cerca de 12 anos. A prisão aconteceu após troca de informações entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão, sendo um definitivo e outro preventivo. O POVO apurou que ele foi identificado como Deuzimar dos Reis Melo apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Tabuleiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe.