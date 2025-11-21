Passageiros são assaltados após helicóptero fazer pouso forçado

Passageiros tiveram pertences roubados durante o momento em que o piloto precisou pousar no município de Itapiúna, região do Maciço de Baturité

Um grupo de passageiros passou por uma situação tensa nesta quinta-feira, 20, no município de Itapiúna, a cerca de 110 quilômetros de Fortaleza. Após o piloto realizar um pouso de emergência, os ocupantes da aeronave foram assaltados por um grupo que se aproximou.



Vídeos feitos por testemunhas mostram o momento em que o helicóptero se aproxima de uma área campal e pousa.