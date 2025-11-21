Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Passageiros são assaltados após helicóptero fazer pouso forçado

Passageiros são assaltados após helicóptero fazer pouso forçado no Ceará

Passageiros tiveram pertences roubados durante o momento em que o piloto precisou pousar no município de Itapiúna, região do Maciço de Baturité
Autor Mariana Fernandes
Autor
Mariana Fernandes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um grupo de passageiros passou por uma situação tensa nesta quinta-feira, 20, no município de Itapiúna, a cerca de 110 quilômetros de Fortaleza. Após o piloto realizar um pouso de emergência, os ocupantes da aeronave foram assaltados por um grupo que se aproximou.

Vídeos feitos por testemunhas mostram o momento em que o helicóptero se aproxima de uma área campal e pousa. 

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) atenderam à ocorrência e recuperaram alguns pertences da vítima.

A pasta acrescentou que as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do roubo e identificar e capturar os suspeitos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar