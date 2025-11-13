Incêndio no César Cals: Elmano determina que causas sejam "rigorosamente apuradas"O gestor, que está em Belém participando da COP30, ressaltou ainda que não houve feridos
Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que determinou que as causas do incêndio no Hospital César Cals, na manhã desta quinta-feira, 13, sejam "rigorosamente apuradas". O gestor, que está em Belém participando da COP30, ressaltou ainda que não houve feridos.
O incêndio atingiu parte da estrutura do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza. Bebês precisaram ser retirados da unidade e levados para espaços próximos. Todo a unidade foi evacuada e parte dos pacientes foi para um anexo do hospital, na mesma avenida.
Após controle das chamas com atuação do Corpo de Bombeiros do Ceará, a UTI Adulto foi liberada para receber bebês que precisaram ser ambuzados (ventilação manual para respiração) durante toda a ocorrência.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram profissionais de saúde, pacientes e bebês sendo retirados para a área externa da unidade. Em um dos vídeos é possível ver recém-nascidos em incubadoras sendo retirados do hospital.
Incêndio ocorreu em subestação de energia e já foi controlado
A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals.
A empresa disse que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades.
“A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência”, disse.
Os bebês das UTIs Neonatais 1 e 2, além de pacientes da UTI Adulto, foram retirados do local e encaminhados ao ambulatório do Hospital César Cals, anexo à unidade localizado na avenida Imperador.
De acordo com o major Aluízio Freire, superior de operações do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará (CBMCE), os bombeiros foram acionados por volta das 10h50min.
A primeira guarnição chegou ao local e encontrou um incêndio restrito à sala de geradores de energia do hospital.
Ainda de acordo com o major, o incêndio provocou a interrupção do fornecimento de energia no hospital, embora a estrutura principal não tenha sido afetada. Ele explicou que as chamas se concentraram na área dos geradores. “O que causou o incêndio, somente uma perícia para identificar”, afirmou.
Pacientes são transferidos até situação de energia ser normalizada
Uma operação de comboio de ambulâncias está transferindo os pacientes mais graves do Hospital César Cals.
Dezenas de ambulâncias foram posicionadas na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza, para levar os pacientes. Imagens mostram bebês em incubadoras e adultos sendo colocados nos veículos.
Conforme a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, 10 a 15 pacientes já teriam sido transferidos. Outros 40 do setor de médio risco estariam aguardando transporte para diferentes unidades hospitalares.
Em entrevista à imprensa na frente do Hospital, a secretária afirmou que nenhuma área assistencial foi atingida. As transferências estão ocorrendo por precaução, já que a situação de energia na unidade ainda não foi normalizada.
Bebês em incubadoras chegaram a ser levados para o Beco da Poeira
Após o incêndio, alguns recém-nascidos em incubadoras foram levados para área interna do shopping comercial “Beco da Poeira”, também localizado na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza.
Os pacientes foram encaminhados ao local por necessitarem de energia para o funcionamento das incubadoras.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os recém-nascidos em um dos corredores do shopping, cercados por roupas e acompanhados por profissionais de saúde que prestam assistência no local, além dos comerciantes e população.
Com informações do repórter Kleber Carvalho
Veja o vídeo