Incêndio no César Cals: Elmano determina que causas sejam "rigorosamente apuradas"

Incêndio atinge Hospital César Cals na manhã desta terça-feira, 13 / Crédito: Kleber Carvalho/O POVO

Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que determinou que as causas do incêndio no Hospital César Cals, na manhã desta quinta-feira, 13, sejam "rigorosamente apuradas". O gestor, que está em Belém participando da COP30, ressaltou ainda que não houve feridos.



O incêndio atingiu parte da estrutura do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, em Fortaleza. Bebês precisaram ser retirados da unidade e levados para espaços próximos. Todo a unidade foi evacuada e parte dos pacientes foi para um anexo do hospital, na mesma avenida. Após controle das chamas com atuação do Corpo de Bombeiros do Ceará, a UTI Adulto foi liberada para receber bebês que precisaram ser ambuzados (ventilação manual para respiração) durante toda a ocorrência. Imagens que circulam nas redes sociais mostram profissionais de saúde, pacientes e bebês sendo retirados para a área externa da unidade. Em um dos vídeos é possível ver recém-nascidos em incubadoras sendo retirados do hospital.

Incêndio ocorreu em subestação de energia e já foi controlado A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals. A empresa disse que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades. “A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência”, disse.



Os bebês das UTIs Neonatais 1 e 2, além de pacientes da UTI Adulto, foram retirados do local e encaminhados ao ambulatório do Hospital César Cals, anexo à unidade localizado na avenida Imperador. De acordo com o major Aluízio Freire, superior de operações do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará (CBMCE), os bombeiros foram acionados por volta das 10h50min. A primeira guarnição chegou ao local e encontrou um incêndio restrito à sala de geradores de energia do hospital.