Desfile de prematuros anima mães em semana de conscientização no Hospital César Cals

FORTALEZA-CE, BRASIL,06.11.2025: Semana da Prematuridade no Cesar Cals. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Bebês prematuros internados no Hospital Geral César Cals (HGCC), em Fortaleza, tiveram a vida celebrada na manhã desta quinta-feira, 6. Junto das mães, os recém-nascidos participaram de um desfile e ganharam um “corredor de palmas”. O evento marcou a abertura da 8ª Semana da Prematuridade, parte do mês internacional de sensibilização para a causa, o Novembro Roxo.

Veja vídeo do desfile: “Existem causas preveníveis e controláveis da prematuridade, como a pressão arterial alta, a diabetes e as infecções. A mãe tendo o acompanhamento do pré-natal adequado vai controlar e tentar se preparar para caso aconteça o nascimento prematuro”, diz a diretora. Daniele explica que o Novembro Roxo é utilizado para chamar atenção não só de pais e da sociedade, mas também dos profissionais, de forma a inspirar a assistência qualificada aos bebês. De janeiro a setembro de 2025, o HGCC registrou 1.119 nascimentos de bebês prematuros. O número corresponde a 36% dos 3.043 nascimentos da maternidade nesse período.

As gêmeas Maria Celina e Maria Celena, de três semanas, também desfilaram com os pais, Maria Célia da Silva Soares, 37, e Antônio Soares, 47. Depois do período na UTI, as bebês migraram para a unidade Canguru, onde podem ficar em contato pele a pele com a mãe e com o pai. "Um dia sim outro não venho para ficar com elas, venho de São Gonçalo do Amarante. É gostoso, tanto para elas quanto para gente, ter a filhinha assim do lado da gente toda hora. É um carinho muito grande", diz Antônio.

Daniele explica que a unidade de cuidados intermediários que permite a interação entre a família e o bebê prematuro dá resultados importantes no desenvolvimento do recém-nascido. “O bebê fica enrolado em um pano envolto no corpo da mãe, como se fosse um canguru dentro da bolsinha marsupial. Aquilo dá mais estabilidade para o bebê, ele aprende a mamar, tem um ganho de peso melhor e a mãe se sente mais segura no cuidado”, afirma.

O diretor-geral do HGCC, Antônio de Pádua Almeida Carneiro, destaca que o método canguru aliado ao banco de leite, que completou 30 anos em 2025, reduz o tempo de internação das crianças e diminui o risco de infecções hospitalares.