Época de maré alta deixa praias cearenses em alerta; entenda o fenômeno

O fenômeno intensifica a força gravitacional e provoca marés mais altas.

Nos últimos dias, o mar tem mostrado mais força nas praias do Ceará. Em alguns trechos do litoral, as ondas chegam a avançar sobre a faixa de areia e áreas próximas às calçadas. O fenômeno, comum em determinadas épocas do ano, é resultado do alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, que intensifica a força gravitacional e provoca marés mais altas. Marés de sizígia: quando Sol, Terra e Lua se alinham O doutor em Geografia e professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fábio de Oliveira, explica que o fenômeno é conhecido como marés de sizígia, caracterizado pelos maiores extremos de variação do nível do mar.

“Sempre que há lua cheia ou lua nova, ocorre o que chamamos de maré de maior amplitude. Nesse momento, Sol, Terra e Lua se alinham, e isso intensifica tanto as marés altas quanto as baixas. Além disso, estamos logo após o equinócio da primavera, o que também contribui para uma maior variação na maré”, detalha o geógrafo. Segundo o especialista, esse tipo de maré se repete em outras épocas do ano, mas é especialmente forte no segundo semestre: “É mais perceptível entre setembro e outubro. Ainda podemos observar novas marés de sizígia no próximo mês, em novembro, mas de forma mais branda”. Mudanças climáticas agravam os efeitos Embora as marés de sizígia sejam fenômenos naturais e recorrentes, as mudanças climáticas vêm agravando seus impactos, especialmente em áreas de ocupação desordenada e com erosão costeira.

“De forma mais ampla, as mudanças climáticas tendem a tornar essas variações cada vez mais intensas. Os oceanos estão respondendo a transformações globais, e isso se reflete localmente”, acrescenta Fábio de Oliveira. Comunidades litorâneas já sentem impactos das marés mais fortes O Ceará tem mais de 573 km de litoral e as comunidades costeiras já percebem essas mudanças no dia a dia. Um exemplo recente é o município de Aquiraz, a 29,07 km de Fortaleza, onde o fenômeno natural tem impedido trabalhadores de abrir seus estabelecimentos há quatro dias.

Barracas de alimentação, pescadores, moradores e turistas da praia da Prainha foram afetados desde a última terça-feira, 7, data que coincidiu com a lua cheia — fator que intensificou o fenômeno na região. O presidente do Coletivo de Pescadores da Prainha, Bruno Zaranza, relatou que o avanço do mar tem causado prejuízos significativos à infraestrutura costeira, atingindo barracões de pescadores, quiosques e até mesmo campos de futebol e rios locais. “Nos últimos cinco anos, a maré vem atingindo a comunidade com mais força. Primeiro derrubou quiosques, depois começou a atingir estruturas de alvenaria, empreendimentos com piscina”, contou. “A última maré, de terça, foi a mais intensa até o momento”, completou.