VÍDEO: Veículo atola na areia e é levado pelo mar em Jericoacoara

Vídeo registrou momento em que o veículo é levado pelo mar na última terça-feira, 7 / Crédito: via WhatsApp/O POVO

Um carro foi levado pelo mar nessa terça-feira, 7, em Jijoca de Jericoacoara, a 282,91 quilômetros de Fortaleza. O veículo havia tentado atravessar um trecho de praia sujeito à forte influência da maré, mas ficou atolado e não conseguiu ser retirado antes que ela subisse novamente. O momento em que as ondas “tomam” o veículo foi registrado em vídeo.