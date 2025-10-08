Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

VÍDEO: Veículo atola na areia e é levado pelo mar em Jericoacoara

VÍDEO: Veículo atola na areia e é levado pelo mar em Jericoacoara

O caso aconteceu na terça-feira, 7, com registro do momento em que o carro foi ‘tomado’ pelas ondas; veículo foi resgatado à noite
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um carro foi levado pelo mar nessa terça-feira, 7, em Jijoca de Jericoacoara, a 282,91 quilômetros de Fortaleza. O veículo havia tentado atravessar um trecho de praia sujeito à forte influência da maré, mas ficou atolado e não conseguiu ser retirado antes que ela subisse novamente.

O momento em que as ondas “tomam” o veículo foi registrado em vídeo.

O automóvel, que pertencia a um visitante de Itarema, foi totalmente atingido pela maré cheia e removido do local apenas à noite, segundo informou a gestão do Parque Nacional de Jericoacoara (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio).

Em nota, o órgão ICMBio também ressalta que o acesso de veículos particulares está temporariamente permitido, mas deve ser restrito às faixas de circulação autorizadas.

Comunidade da Vila de Jericoacoara realiza novo protesto contra taxa de acesso | SAIBA MAIS

Veículo foi levado pelas ondas em Jericoacoara: confira vídeo

No vídeo compartilhado, é possível identificar um carro quase coberto pelo mar. Na ocasião, as ondas parecem seguir levando o veículo, que já foi recuperado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar