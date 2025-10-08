VÍDEO: Veículo atola na areia e é levado pelo mar em Jericoacoara

VÍDEO: Veículo atola na areia e é levado pelo mar em JericoacoaraO caso aconteceu na terça-feira, 7, com registro do momento em que o carro foi ‘tomado’ pelas ondas; veículo foi resgatado à noite
Um carro foi levado pelo mar nessa terça-feira, 7, em Jijoca de Jericoacoara, a 282,91 quilômetros de Fortaleza. O veículo havia tentado atravessar um trecho de praia sujeito à forte influência da maré, mas ficou atolado e não conseguiu ser retirado antes que ela subisse novamente.
O momento em que as ondas “tomam” o veículo foi registrado em vídeo.
O automóvel, que pertencia a um visitante de Itarema, foi totalmente atingido pela maré cheia e removido do local apenas à noite, segundo informou a gestão do Parque Nacional de Jericoacoara (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio).
Em nota, o órgão ICMBio também ressalta que o acesso de veículos particulares está temporariamente permitido, mas deve ser restrito às faixas de circulação autorizadas.
Veículo foi levado pelas ondas em Jericoacoara: confira vídeo
No vídeo compartilhado, é possível identificar um carro quase coberto pelo mar. Na ocasião, as ondas parecem seguir levando o veículo, que já foi recuperado.