Motociclistas opinam sobre faixa prioritária para motos em vias de Fortaleza

Trecho na av. Santos Dumont receberá a Faixa Azul / Crédito: FABIO LIMA

Após o anúncio do projeto Faixa Azul, motociclistas de Fortaleza opinaram sobre a implantação da medida, a ser executada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A ação a ser realizada, a princípio, nos bairros Pici e Cocó, visa diminuir os acidentes no tráfego. Serão pintadas faixas de sinalização na cor azul, que irão direcionar o tráfego dos motociclistas. O espaço não é exclusivo e nem obrigatório, e sim prioritário. Os motoqueiros devem seguir todas as regras de trânsito da via.

Não há data para o início, mas segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), em vídeo publicado nas redes sociais, ocorrerá "nos próximos dias". Uma portaria publicada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) autoriza a implementação "de estudo experimental com sinalização voltada para a circulação de motociclistas", até o dia 31 de março de 2026. LEIA | Fachada da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza passa por reforma Motoboys comemoram instalação de medida O presidente da Associação dos Trabalhadores por Aplicativos de Fortaleza (Ataf), Douglas Souza, 44, afirma que antes de a faixa ser implantada, uma medida educativa deve ser feita pela AMC: “Ela vai ser direcionada para o motociclista, mas é preciso esclarecer isso para todos os motoristas (...) Ela é para reduzir acidentes, prevenir e proteger vidas”. Para ele, a sensação é de conquista pela aprovação do projeto. “É um sonho realizado. Não era para mim, é para os meus filhos e netos. A gente só precisa se responsabilizar cada um que conduz dentro da faixa”, ressalta Douglas.

Rony Silva, vice-presidente da Associação dos motoboys trabalhadores por aplicativo e similares do Estado do Ceará (Amot-CE), declara que medida é uma conquista, por incluir os motoqueiros na malha urbana da Cidade. "Os motoqueiros são uma engrenagem da economia de Fortaleza, pois prestamos um serviço de utilidade pública, onde transportamos pessoas, mercadorias e serviços. Apesar de não ser unanimidade, a faixa azul é rodeada de desinformação e nós da Amot-CE sabemos que não é bem assim, precisa ser feito uma campanha de informação e adequação, tanto de motoristas quanto de motoqueiros", destaca. No Ceará há oito anos, o sulista Luciano Kasper Balem, 45, conta que toda a categoria de motociclistas já aguardava pela aprovação do projeto.

Trabalhando como motoboy há três anos, ele acredita que a medida vem como vem para “dar uma dinâmica no trânsito”. “A gente percebe a demanda crescente pelos motoristas de aplicativo (...) O que nós esperamos é que cada vez mais tenhamos segurança para rodar na Capital. Queremos que o trânsito se torne cada vez mais seguro para nós e para quem nós transportamos”, afirma Luciano. Luciano conta que está curioso para saber como a fiscalização da nova medida irá funcionar em Fortaleza: “A gente já tá um pouco cansado de tanta fiscalização no trânsito, né? Claro, a fiscalização ela é necessária (...) Agora, ela não pode ser usada para multar os motociclistas", destaca.