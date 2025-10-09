Mais de 70 mil comprimidos de anfetamina são apreendidos em Sobral

Droga foi encontrada em um caminhão na BR-222 e estaria sendo levada para Fortaleza. Dois homens foram presos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 71.250 comprimidos de anfetaminas no município de Sobral , no Norte cearense, na manhã desta quinta-feira, 9. Droga, conhecida como rebite, foi encontrada em um caminhão na BR-222 e teria Fortaleza como destino. Dois homens foram presos durante a ação.

Conforme órgão, os policiais faziam uma fiscalização de rotina quando pararam o veículo no quilômetro 221. Na vistoria foi encontrada 4.750 cartelas da substância, guardadas em duas caixas e um invólucro.

O rebite é uma droga que costuma ser utilizada ilegalmente como estimulante por caminhoneiros que "querem prolongar jornadas". Indagado por agentes, o motorista do caminhão disse ter recebido a carga durante o trajeto entre o Piauí e o Ceará e que faria a entrega do material ilícito em Fortaleza.

Já o passageiro teria dito não saber da presença da substância. "Ambos foram presos e encaminhados, com a droga apreendida, para a polícia judiciária, com vistas à adoção das demais medidas cabíveis", destaca PRF.