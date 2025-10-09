Lei que autoriza compra de férias de policiais no Ceará é sancionada

Compra das férias será feita pelo governo do Estado mediante autorização da corporação a que o policial pertence / Crédito: FCO FONTENELE

A lei que permite a compra de parte do período de férias de policiais civis e militares no Ceará foi sancionada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nessa quinta-feira, 9. O texto já havia sido aprovado na Assembleia Legislativa na última terça-feira, 7, e agora passa a valer efetivamente.