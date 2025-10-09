Comércio em trecho da Beira-Mar funciona em dois turnos a partir da próxima semana

Comércio em trecho da Beira-Mar funciona em dois turnos a partir da próxima semanaCom a mudança, que faz parte do reordenamento da orla, comerciantes vão se alternar nos horários das 5 horas às 16h30min e das 17h às 0h
O comércio entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, na Beira-Mar, em Fortaleza, passa a funcionar em dois turnos a partir da próxima segunda-feira, 13. Com a mudança, que faz parte do reordenamento da orla, comerciantes vão se alternar nos horários das 5 horas às 16h30min e das 17h às 0h.
Segundo Prefeitura, a intervenção ocorre no espaço considerado como "Trecho 1", mas "será estendida gradualmente aos demais setores do local, considerando suas particularidades, entre outros.
Mudança havia sido anunciada anteriormente pelo Município, que chegou a revogar, em agosto recente, todas as permissões e autorizações dos comerciantes ambulantes que atuam nos espaços públicos da orla. Ideia é reorganizar espaço, que estaria enfrentando um "fluxo" desordenado.
“As mudanças foram pensadas de forma a conciliar o reordenamento da orla com a continuidade das atividades econômicas. Nosso objetivo é garantir que ninguém fique sem apoio ou sem oportunidade. O reordenamento é uma necessidade para organizar o espaço, mas está sendo feito com acolhimento e cuidado com cada trabalhador”, frisa Márcio Martins, titular da Secretaria Executiva Regional 2 (SER 2).
Trabalhadores que passam por mudança vão receber apoio social, psicológico e orientação de uma equipe multidisciplinar de acolhimento e redirecionamento. Além disso, nessa fase do ordenamento "serão implantadas cinco ilhas de comércio no trecho, com distanciamento aproximado de dez metros entre elas".
Todos os comerciantes que atuam na Beira-Mar vão poder aderir aos programas de empreendedorismo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e a realocar suas atividades para outro espaço público da Capital.
"Paralelamente às ações de acolhimento e reorganização dos trabalhadores, a SER 2 e a Cegor iniciam, também nesta segunda-feira, uma série de melhorias estruturais no Trecho 1 da Beira-Mar, entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano. As intervenções incluem recomposição de pisos industrial e intertravado, recuperação de muretas, substituição de balizadores e pisos podotáteis danificados, além de pintura de bancos e mobiliários urbanos", informa Prefeitura.