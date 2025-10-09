Comércio em trecho da Beira-Mar funciona em dois turnos a partir da próxima semana

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2023: Movimentação do comercio na Beira Mar, se tornou um canto pra rico ou todos ainda tem acesso. (Foto: Samuel Setubal) / Crédito: Samuel Setubal

O comércio entre as ruas João Cordeiro e Ildefonso Albano, na Beira-Mar, em Fortaleza, passa a funcionar em dois turnos a partir da próxima segunda-feira, 13. Com a mudança, que faz parte do reordenamento da orla, comerciantes vão se alternar nos horários das 5 horas às 16h30min e das 17h às 0h.