2º Festival do Cavalo e Feira Agro 2025 devem reunir mais de 10 mil pessoas em Aquiraz

2º Festival do Cavalo e Feira Agro 2025 devem reunir mais de 10 mil pessoas em AquirazProgramação esportiva e cultural do evento inclui exposição de ovinos e caprinos, prova de hipismo clássico, exposições de automóveis e cursos de capacitação
Entre os dias 10 e 12 de outubro, a cidade de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sedia o 2º Festival do Cavalo e Feira Agro 2025. O evento, considerado o maior festival equestre do Ceará, deve reunir mais de 10 mil pessoas e 250 animais no Jockey Club Cearense, a partir das 8 horas.
Nesta edição, o festival sedia o 1º Congresso Cearense do Cavalo, realizado em parceria com a Unichristus. Ao todo, são esperados 200 veterinários e acadêmicos para dois dias de palestras com especialistas nacionais.
A participação no evento será realizada mediante entrada social, por meio da doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, em apoio ao projeto Ceará Sem Fome. A programação, promovida pela NobreVet, envolve atividades esportivas e culturais.
A programação inclui atrações inéditas, entre elas a Exposição de Ovinos e Caprinos, com 120 animais de diversas raças, além da Galeria dos Equinos Garanhões, assim como a Exposição Cearense de Raças Equinas e de uma pista de test drive off-road. Além disso, o evento terá fazendinha, arena kids e apresentações culturais e artísticas locais, além da campanha de arrecadação de alimentos.
Organizador geral do evento, Eduardo Medeiros destaca que “o Festival do Cavalo representa a força do agronegócio e da cultura equestre nordestina. É um espaço de oportunidades, negócios e celebração da nossa tradição, que movimenta a economia local e valoriza o produtor, o criador e toda a cadeia do campo”.
De acordo com os organizadores, o festival movimentou R$ 1,5 milhão em 2024, reunindo três mil pessoas e 150 animais ao longo de sete dias. Durante os sete cursos de capacitação profissional, realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), 168 alunos foram formados.
Nesta edição, a expectativa dos organizadores é que o festival se consolide como referência no calendário agro e equestre do Nordeste, com o crescimento no número de animais, expositores e visitantes. O evento foi estruturado com o objetivo de valorizar o campo e a tradição nordestina.
Confira as atrações do evento:
O festival contará com competições e provas de alto nível, como o Super Speed – Raça Quarto de Milha, Grande Prêmio Raça Puro Sangue Inglês, Copa Manga Larga Machador – ABCCMM, Ranch Sorting – Etapa Final do Campeonato Cearense, Copa 3 Tambores – NBHA. Como novidade em 2025, haverá também a prova de Hipismo Clássico.
A programação também inclui a Arena de Rodeio, reunindo atletas e criadores de todo o Nordeste.
Reunindo 30 expositores de todo o Ceará, o evento promove a Feira da Agricultura Familiar, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), apresentando produtos, serviços e inovações do campo.
O público também terá acesso a exposições de automóveis, máquinas agrícolas e carros antigos, além de cursos de capacitação e empreendedorismo.
A Carreta do Agro, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará e Senar Ceará (FAEC/Senar), realizará atividades educativas e interativas, reforçando o compromisso do festival com o fortalecimento do agronegócio e da educação rural.
Serviço:
2º Festival do Cavalo e Feira do Agro 2025 – NobreVet
- Data: 10 a 12 de outubro de 2025
- Horários: sexta (10/10), das 8 às 22 horas; sábado (11/10), das 8 às 22 horas; e domingo (12/10), das 8 às 21 horas
- Local: Jockey Club Cearense – Aquiraz/CE
- Entrada social: 2 kg de alimentos não perecíveis em apoio ao projeto Ceará Sem Fome
- Programação completa: festivaldocavalo.agr.br