2º Festival do Cavalo e Feira Agro 2025 devem reunir mais de 10 mil pessoas em Aquiraz

Durante o evento, o público também terá acesso a exposições de automóveis, máquinas agrícolas e carros antigos, além de cursos de capacitação e empreendedorismo / Crédito: Divulgação

Entre os dias 10 e 12 de outubro, a cidade de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sedia o 2º Festival do Cavalo e Feira Agro 2025. O evento, considerado o maior festival equestre do Ceará, deve reunir mais de 10 mil pessoas e 250 animais no Jockey Club Cearense, a partir das 8 horas. Nesta edição, o festival sedia o 1º Congresso Cearense do Cavalo, realizado em parceria com a Unichristus. Ao todo, são esperados 200 veterinários e acadêmicos para dois dias de palestras com especialistas nacionais.

De acordo com os organizadores, o festival movimentou R$ 1,5 milhão em 2024, reunindo três mil pessoas e 150 animais ao longo de sete dias. Durante os sete cursos de capacitação profissional, realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), 168 alunos foram formados. Nesta edição, a expectativa dos organizadores é que o festival se consolide como referência no calendário agro e equestre do Nordeste, com o crescimento no número de animais, expositores e visitantes. O evento foi estruturado com o objetivo de valorizar o campo e a tradição nordestina. Confira as atrações do evento: O festival contará com competições e provas de alto nível, como o Super Speed – Raça Quarto de Milha, Grande Prêmio Raça Puro Sangue Inglês, Copa Manga Larga Machador – ABCCMM, Ranch Sorting – Etapa Final do Campeonato Cearense, Copa 3 Tambores – NBHA. Como novidade em 2025, haverá também a prova de Hipismo Clássico.

O público também terá acesso a exposições de automóveis, máquinas agrícolas e carros antigos, além de cursos de capacitação e empreendedorismo. A Carreta do Agro, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará e Senar Ceará (FAEC/Senar), realizará atividades educativas e interativas, reforçando o compromisso do festival com o fortalecimento do agronegócio e da educação rural. Serviço: 2º Festival do Cavalo e Feira do Agro 2025 – NobreVet