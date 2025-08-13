Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CNH Popular: dez munícipios do Ceará recebem atendimentos neste fim de semana

CNH Popular: dez munícipios do Ceará recebem atendimentos neste fim de semana

Ararendá, Icapuí, Itaiçaba, Fortim, São Luís do Curu, Umirim, Uruburetama, Ipueiras, Nova Russas e Poranga contam com programação neste sábado, 16, e domingo, 17
O programa Carteira Nacional de Habilitação Popular (CNH Popular), por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), passará por dez munícipios no sábado, 16, e no domingo, 17.

Os municípios contemplados são Ararendá, Icapuí, Itaiçaba, Fortim, São Luís do Curu, Umirim, Uruburetama, Ipueiras, Nova Russas e Poranga.

O atendimento será exclusivo para os candidatos com inscrições aprovadas nas edições 2023 e 2024.

Trata-se de um projeto com a finalidade de possibilitar o acesso de pessoas de baixo poder aquisitivo, gratuitamente, à obtenção da habilitação.

Para dar início ao processo, os indivíduos autorizados devem agendar o atendimento na autoescola por meio do site oficial do Detran-CE, acessando o link "Acompanhe sua inscrição". No dia programado, é necessário apresentar os documentos de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço ou declaração de residência.

Em seguida, todos os candidatos devem comparecer às comissões que o Detran realizará nos respectivos municípios. O andamento da habilitação poderá ser acompanhado pelo aplicativo Meu Detran CE, disponível nos sistemas Android e iOS.

Segundo o Departamento, as próximas cidades a receberem os atendimentos do programa serão informadas, de forma coordenada, por meio do portal oficial e redes sociais. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, o aluno pode entrar em contato com a central de atendimento ao usuário do Órgão, ligando para o número (85) 3195-2300.

Serviço

Icapuí 

Quando: sábado, 16

Horário: manhã

Onde: EEEP Jaime Cunha Rebouças, CE 261, S/N, Serra do Mar 

Itaiçaba

Quando: sábado, 16

Horário: tarde

Onde: EEMTI João Barbosa Lima, rua João Batista, 397, Centro

Fortim

Quando: domingo, 17

Horário: manhã

Onde: EEMTI Helenita Lopes G. Valente, rua Jorge Ferreira, 250

São Luís do Curu

Quando: sábado, 16

Horário: manhã

Onde: EEMTI Sabino Nunes, rua Rochael Moreira, 202-292

Umirim

Quando: sábado, 16

Horário: tarde

Onde: EEMTI Maria Iracema Uchõa Sales, rua Rufino Sousa, S/N, Bananas

Uruburetama 

Quando: domingo, 17

Horário: manhã 

Onde: EEMTI Matilde Rodrigues Vasconcelos, avenida José Lopes Cabral, S/N, Itamaraty

Ipueiras

Quando: sábado, 16

Horário: manhã

Onde: EEEP Dário Catunda Fontenele, rua José Alexandre, 570, Estação 

Nova Russas

Quando: sábado, 16

Horário: tarde

Onde: EEEP Manuel Abdias Evangelista, rua Davi José Carvalho, 231, Universidade

Poranga

Quando: domingo, 17

Horário: manhã

Onde: EEMTI Prudêncio de Pinho, avenida Epitácio de Pinho, 227, Centro

Ararendá

Quando: domingo, 17

Horário: tarde

Onde: EEMTI Liceu de Ararendá, avenida Vicente Torres Oliveira, S/N, Centro

