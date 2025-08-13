CNH Popular: dez munícipios do Ceará recebem atendimentos neste fim de semana

CNH Popular: dez munícipios do Ceará recebem atendimentos neste fim de semanaArarendá, Icapuí, Itaiçaba, Fortim, São Luís do Curu, Umirim, Uruburetama, Ipueiras, Nova Russas e Poranga contam com programação neste sábado, 16, e domingo, 17
O programa Carteira Nacional de Habilitação Popular (CNH Popular), por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), passará por dez munícipios no sábado, 16, e no domingo, 17.
Ceará terá projeto de acesso gratuito à CNH para analfabetos
Os municípios contemplados são Ararendá, Icapuí, Itaiçaba, Fortim, São Luís do Curu, Umirim, Uruburetama, Ipueiras, Nova Russas e Poranga.
O atendimento será exclusivo para os candidatos com inscrições aprovadas nas edições 2023 e 2024.
Trata-se de um projeto com a finalidade de possibilitar o acesso de pessoas de baixo poder aquisitivo, gratuitamente, à obtenção da habilitação.
Para dar início ao processo, os indivíduos autorizados devem agendar o atendimento na autoescola por meio do site oficial do Detran-CE, acessando o link "Acompanhe sua inscrição". No dia programado, é necessário apresentar os documentos de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço ou declaração de residência.
Em seguida, todos os candidatos devem comparecer às comissões que o Detran realizará nos respectivos municípios. O andamento da habilitação poderá ser acompanhado pelo aplicativo Meu Detran CE, disponível nos sistemas Android e iOS.
Segundo o Departamento, as próximas cidades a receberem os atendimentos do programa serão informadas, de forma coordenada, por meio do portal oficial e redes sociais. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, o aluno pode entrar em contato com a central de atendimento ao usuário do Órgão, ligando para o número (85) 3195-2300.
Serviço
Icapuí
Quando: sábado, 16
Horário: manhã
Onde: EEEP Jaime Cunha Rebouças, CE 261, S/N, Serra do Mar
Itaiçaba
Quando: sábado, 16
Horário: tarde
Onde: EEMTI João Barbosa Lima, rua João Batista, 397, Centro
Fortim
Quando: domingo, 17
Horário: manhã
Onde: EEMTI Helenita Lopes G. Valente, rua Jorge Ferreira, 250
São Luís do Curu
Quando: sábado, 16
Horário: manhã
Onde: EEMTI Sabino Nunes, rua Rochael Moreira, 202-292
Umirim
Quando: sábado, 16
Horário: tarde
Onde: EEMTI Maria Iracema Uchõa Sales, rua Rufino Sousa, S/N, Bananas
Uruburetama
Quando: domingo, 17
Horário: manhã
Onde: EEMTI Matilde Rodrigues Vasconcelos, avenida José Lopes Cabral, S/N, Itamaraty
Ipueiras
Quando: sábado, 16
Horário: manhã
Onde: EEEP Dário Catunda Fontenele, rua José Alexandre, 570, Estação
Nova Russas
Quando: sábado, 16
Horário: tarde
Onde: EEEP Manuel Abdias Evangelista, rua Davi José Carvalho, 231, Universidade
Poranga
Quando: domingo, 17
Horário: manhã
Onde: EEMTI Prudêncio de Pinho, avenida Epitácio de Pinho, 227, Centro
Ararendá
Quando: domingo, 17
Horário: tarde
Onde: EEMTI Liceu de Ararendá, avenida Vicente Torres Oliveira, S/N, Centro
