CNH Popular: dez munícipios do Ceará recebem atendimentos neste fim de semana

O programa Carteira Nacional de Habilitação Popular (CNH Popular), por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), passará por dez munícipios no sábado, 16, e no domingo, 17. Ceará terá projeto de acesso gratuito à CNH para analfabetos; SAIBA



Para dar início ao processo, os indivíduos autorizados devem agendar o atendimento na autoescola por meio do site oficial do Detran-CE, acessando o link "Acompanhe sua inscrição". No dia programado, é necessário apresentar os documentos de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de endereço ou declaração de residência. Em seguida, todos os candidatos devem comparecer às comissões que o Detran realizará nos respectivos municípios. O andamento da habilitação poderá ser acompanhado pelo aplicativo Meu Detran CE, disponível nos sistemas Android e iOS. Segundo o Departamento, as próximas cidades a receberem os atendimentos do programa serão informadas, de forma coordenada, por meio do portal oficial e redes sociais. Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos, o aluno pode entrar em contato com a central de atendimento ao usuário do Órgão, ligando para o número (85) 3195-2300.

Serviço Icapuí Quando: sábado, 16 Horário: manhã