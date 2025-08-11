Samu recebe 25 novas ambulâncias para renovação e ampliação de frota no Ceará

FORTALEZA-CE, BRASIL,11.08.2025: Governo faz entrega de ambulâncias do Samu. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Ceará 192) recebeu 25 novas ambulâncias na manhã desta segunda-feira, 11. A solenidade de entrega reuniu prefeitos e secretários de saúde de cidades cearenses no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. A entrega contou com o investimento de R$ 7,4 milhões, por meio da primeira edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, do Governo Federal.

Os veículos contemplam a renovação da frota de 22 municípios, com Unidades de Suporte Básico (USB), e ampliam os serviços na cidade de Jaguaribe, localizada a 312,38 km da Capital, que passa a contar com uma Unidade de Suporte Avançado (USA). Confira os municípios contemplados com as novas ambulâncias: Aracati



Aracoiaba



Araripe



Cariré



Catarina



Caucaia (três USB)



Coreaú



Guaiúba



Irauçuba



Itaitinga



Itarema



Itatira



Jaguaribe (uma USA)



Lavras da Mangabeira



Milagres



Miraíma



Pentecoste



Pindoretama



Redenção



Santa Quitéria



Tamboril



Tianguá



Trairi Secretária da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara destacou que, desde o início da atual gestão estadual, já foram entregues 96 novas ambulâncias, o que corresponde a uma renovação de cerca de 60% da frota. “A gente espera finalizar a gestão com pelo menos 100% da nossa frota renovada e estamos buscando a ampliação também para atingir uma cobertura de 100% do estado, apesar de que, nesse momento, o Samu já atende o Estado todo”, afirma.

De acordo com o Governo do Ceará, o Samu Ceará possui 166 ambulâncias em sua frota. Desde 2023, já foram realizados mais de 268 mil atendimentos no Estado. O serviço possui três Centrais de Regulação: nos municípios de Sobral, Eusébio e Juazeiro do Norte. Em funcionamento 24 horas por dia, o serviço conta com equipe multidisciplinar completa, incluindo médico, técnico de enfermagem, enfermeiro e o condutor. “A gente ainda está fazendo o chamamento do concurso anterior da Secretaria de Saúde, que ainda vai terminar no começo do próximo ano, então, para a gente poder planejar um novo concurso, só depois que a gente terminar esse”, finaliza a secretária. Em julho deste ano, o Ministério da Saúde anunciou os recursos da segunda edição do PAC Seleções. De acordo com o Governo do Ceará, o aporte possibilita que outras 58 ambulâncias sejam entregues até o final de 2026.

Prefeita de Redenção, Selma Benevides, e a secretária municipal da Saúde, Adamir Ramos, celebraram a renovação da frota do Samu na cidade Crédito: FÁBIO LIMA “Nós já temos uma ambulância do Samu lá, uma base, porém agora essa só vem a somar cada vez mais. Essa vai ser uma substituição da que está lá. Vai melhorar cada vez mais o atendimento da nossa comunidade, da nossa região, porque ela tem um raio de 100 km para atender a população daquela localidade”, destaca a secretária de Saúde de Redenção, Adamir Ramos. Em protesto, servidores da Saúde do Ceará reivindicaram demandas da categoria durante a solenidade Servidores da saúde do Estado do Ceará, junto ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE), marcaram presença na solenidade de entrega das novas ambulâncias e reivindicaram soluções para demandas da categoria.