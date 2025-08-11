Samu recebe 25 novas ambulâncias para renovação e ampliação de frota no Ceará

Samu recebe 25 novas ambulâncias para renovação e ampliação de frota no CearáEm 2025, o serviço já realizou mais de 70 mil atendimentos. Durante a solenidade, servidores da Saúde do Ceará realizaram um protesto cobrando respostas deamandas da categoria
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu Ceará 192) recebeu 25 novas ambulâncias na manhã desta segunda-feira, 11. A solenidade de entrega reuniu prefeitos e secretários de saúde de cidades cearenses no bairro Moura Brasil, em Fortaleza.
A entrega contou com o investimento de R$ 7,4 milhões, por meio da primeira edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, do Governo Federal.
Os veículos contemplam a renovação da frota de 22 municípios, com Unidades de Suporte Básico (USB), e ampliam os serviços na cidade de Jaguaribe, localizada a 312,38 km da Capital, que passa a contar com uma Unidade de Suporte Avançado (USA).
Confira os municípios contemplados com as novas ambulâncias:
- Aracati
- Aracoiaba
- Araripe
- Cariré
- Catarina
- Caucaia (três USB)
- Coreaú
- Guaiúba
- Irauçuba
- Itaitinga
- Itarema
- Itatira
- Jaguaribe (uma USA)
- Lavras da Mangabeira
- Milagres
- Miraíma
- Pentecoste
- Pindoretama
- Redenção
- Santa Quitéria
- Tamboril
- Tianguá
- Trairi
Secretária da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara destacou que, desde o início da atual gestão estadual, já foram entregues 96 novas ambulâncias, o que corresponde a uma renovação de cerca de 60% da frota.
“A gente espera finalizar a gestão com pelo menos 100% da nossa frota renovada e estamos buscando a ampliação também para atingir uma cobertura de 100% do estado, apesar de que, nesse momento, o Samu já atende o Estado todo”, afirma.
De acordo com o Governo do Ceará, o Samu Ceará possui 166 ambulâncias em sua frota. Desde 2023, já foram realizados mais de 268 mil atendimentos no Estado. O serviço possui três Centrais de Regulação: nos municípios de Sobral, Eusébio e Juazeiro do Norte.
Em funcionamento 24 horas por dia, o serviço conta com equipe multidisciplinar completa, incluindo médico, técnico de enfermagem, enfermeiro e o condutor. “A gente ainda está fazendo o chamamento do concurso anterior da Secretaria de Saúde, que ainda vai terminar no começo do próximo ano, então, para a gente poder planejar um novo concurso, só depois que a gente terminar esse”, finaliza a secretária.
Em julho deste ano, o Ministério da Saúde anunciou os recursos da segunda edição do PAC Seleções. De acordo com o Governo do Ceará, o aporte possibilita que outras 58 ambulâncias sejam entregues até o final de 2026.
Conforme o Superintendente do Samu Ceará, Nilson Filho, somente este ano, o serviço já superou 70 mil atendimentos. “São 131 Unidades de Suporte Básico à vida, a USB; 29 unidades de suporte avançado à vida, a USA, a UTI Móvel, como é popularmente conhecida; três motolâncias e três aeromédicos, que é uma parceria da Secretaria de Saúde com a Secretaria da Segurança Pública do Estado”, detalha.
Prefeita de Redenção, Selma Benevides celebrou a entrega do novo equipamento e afirmou que o veículo deve ajudar a melhorar o atendimento de urgência no município, que conta com apenas uma ambulância, agora renovada.
“Nós já temos uma ambulância do Samu lá, uma base, porém agora essa só vem a somar cada vez mais. Essa vai ser uma substituição da que está lá. Vai melhorar cada vez mais o atendimento da nossa comunidade, da nossa região, porque ela tem um raio de 100 km para atender a população daquela localidade”, destaca a secretária de Saúde de Redenção, Adamir Ramos.
Em protesto, servidores da Saúde do Ceará reivindicaram demandas da categoria durante a solenidade
Servidores da saúde do Estado do Ceará, junto ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE), marcaram presença na solenidade de entrega das novas ambulâncias e reivindicaram soluções para demandas da categoria.
Os trabalhadores cobraram respostas imediatas a respeito de quatro ascensões funcionais atrasadas, além da incorporação da Gratificação por Desempenho Institucional (GDI) ao vencimento base.
Dirigente do Sindsaúde, Marta Brandão, afirmou ao O POVO que a categoria luta pela atualização das ascensões funcionais, direito previsto no estatuto do servidor. “Esse Governo não concedeu nenhuma. Já tem quatro em atraso e esse direito é muito importante na vida do servidor, porque representa 5% a mais no 101 deles”, explica.
Os servidores também cobram a celeridade no processo dos auxiliares de Patologia Clínica. “São mais de 100 servidores no Estado que vêm sofrendo com uma lei, de 2012, que deixou eles sem em ascender e esses servidores estão sofrendo um prejuízo sem precedentes”, detalha.
“Assim como os técnicos de radiologia, que precisam do seu enquadramento correto. E os novos servidores, a grande maioria já tem dois anos que estão nas atividades do serviço de saúde do estado, mas sem receber as gratificações como risco de vida e GDI”, conclui.
Sobre o assunto, a titular da Sesa ressaltou que a reivindicação é um direito dos servidores e que a Sesa, junto ao governador, estudam e analisam o pleito das reivindicações, “para ver qual é o impacto disso e se realmente essa reivindicação é procedente”, pondera.