Povos tradicionais terão acesso à CNH Popular no Ceará a partir de 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

Povos e Comunidades Tradicionais do Ceará, como ciganos, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, agricultores familiares, marisqueiras e povos de terreiro, passarão a ter acesso à CNH Popular a partir da edição de 2025 do programa estadual. A medida, atualmente em fase de articulação com o Detran-CE, é resultado da mobilização de lideranças que há anos reivindicam o direito à habilitação como parte de uma política pública de inclusão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Fortaleza: caminhão guindaste derruba poste no bairro Presidente Kennedy; veja vídeo

O projeto foi articulado por Rogério Ribeiro, cigano do povo Calon e presidente da Rede Brasileira dos Povos Ciganos. Para ele, garantir a CNH gratuita não se trata apenas de oferecer um documento, mas de reconhecer trajetórias de resistência e abrir caminhos para o acesso ao trabalho, à mobilidade e à dignidade. “Não se trata apenas de um documento. A CNH representa acesso ao trabalho, liberdade de locomoção, autoestima e cidadania. Para o povo cigano, que viveu por séculos à margem do Estado, isso é uma questão de sobrevivência”, afirma. A proposta Segundo o Detran-CE, a proposta ainda está em fase de articulação e discussão. No entanto, a partir da edição 2025 do Programa CNH Popular, os Povos e Comunidades Tradicionais do Ceará passam a ser contemplados tanto por essa política de habilitação gratuita quanto pelo Programa ABCDetran, voltado à educação e inclusão no trânsito.

De acordo com o presidente da Rede Brasileira dos Povos Ciganos, a falta de documentação e o baixo acesso à educação formal contribui para a exclusão sistemática desses povos em programas sociais. “Somos tratados como nômades, como se isso nos desresponsabilizasse de nossos direitos. Mas temos territórios, vínculos, histórias e demandas concretas. A política pública precisa ser construída com base no diálogo real com as nossas comunidades”, afirma Rogério Ribeiro. Para ele, a medida pode se tornar um marco. “Se o Ceará for pioneiro, outros estados vão seguir. Precisamos que o Brasil reconheça os povos ciganos como sujeitos de direitos. E isso começa com ações concretas, como garantir que nossos jovens possam dirigir com dignidade e legalidade.”

CNH Popular: como fazer as inscrições? As inscrições do Programa CNH Popular podem ser realizadas pelo site da Central de Serviços do Detran-CE (central.detran.ce.gov.br). Em seguida, o usuário deve clicar na aba "habilitação" e selecionar "CNH Popular", preenchendo as informações solicitadas. Os candidatos com as inscrições aprovadas devem agendar um atendimento na autoescola para que o processo de habilitação seja iniciado, seguindo o link "Acompanhe sua inscrição" no site oficial do Detran-CE. É necessário apresentar os documentos de identidade, CPF e comprovante de endereço ou declaração de residência. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a central de atendimento do órgão. O número indicado é (85) 3195-2300.