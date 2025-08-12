Polícia analisa 100 horas de gravações e prende homem suspeito de matar idoso

Imagem ilustrativa. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio doloso em desfavor de um homem, de 33 anos / Crédito: Divulgação/SSPDS

Após a Polícia Civil analisar mais de 100 horas de gravações de câmeras, um homem de 33 anos foi preso em Juazeiro do Norte, na manhã de segunda-feira, 11, por suspeita de matar um idoso de 81 anos, em Iguatu, na região centro-sul do Ceará, no dia 27 de julho deste ano.

