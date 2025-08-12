Polícia analisa 100 horas de gravações e prende homem suspeito de matar idoso

Polícia analisa 100 horas de gravações e prende homem suspeito de matar idosoA motivação do crime teria sido por uma desavença entre o suspeito e a vítima, após um acidente de trânsito ocorrido em setembro de 2024 envolvendo ambos
Após a Polícia Civil analisar mais de 100 horas de gravações de câmeras, um homem de 33 anos foi preso em Juazeiro do Norte, na manhã de segunda-feira, 11, por suspeita de matar um idoso de 81 anos, em Iguatu, na região centro-sul do Ceará, no dia 27 de julho deste ano.
A investigação da Polícia Civil do Ceará (PC/CE) aponta que a motivação do crime teria sido por uma desavença entre o suspeito e a vítima. Eles se desentenderam após um acidente de trânsito ocorrido em setembro de 2024 envolvendo ambos.
A PC/CE deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio doloso em desfavor do suspeito, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde a ordem judicial foi cumprida.
O homem foi colocado à disposição do Poder Judiciário, após os procedimentos cabíveis realizados na delegacia. A PC/CE informa que a Delegacia de Polícia Civil de Iguatu continua a investigação para elucidar o caso.