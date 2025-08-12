Veja bairros de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú que ficarão sem água nesta quarta-feira, 13

Em áreas mais elevadas e distantes da estação de tratamento, a Cagece informa que a normalização do sistema poderá levar até 24 horas após a finalização das intervenções / Crédito: Aurelio Alves

O abastecimento de água em 11 bairros de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia deve ser interrompido entre as 8h e as 20 horas de quarta-feira, 13. A interrupção se deve à realização de melhorias no sistema de abastecimento de água nessas regiões, conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Confira os bairros que poderão ter paralisação temporária ou baixa pressão no abastecimento de água:

Canindezinho



Conjunto Ceará I e II



Genibaú



Granja Lisboa



Granja Portugal



Siqueira Maracanaú Siqueira



Parque Santa Maria Caucaia São Miguel



Tabapuá A intervenção, de acordo com a Cagece, faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).