Veja bairros de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú que ficarão sem água nesta quarta-feira, 13

Veja bairros de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú que ficarão sem água nesta quarta-feira, 13Interrupção do fornecimento de água deve ser realizada das 8h às 20 horas, em 11 bairros de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia
O abastecimento de água em 11 bairros de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia deve ser interrompido entre as 8h e as 20 horas de quarta-feira, 13. A interrupção se deve à realização de melhorias no sistema de abastecimento de água nessas regiões, conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).
Confira os bairros que poderão ter paralisação temporária ou baixa pressão no abastecimento de água:
Fortaleza
- Bom Jardim
- Canindezinho
- Conjunto Ceará I e II
- Genibaú
- Granja Lisboa
- Granja Portugal
- Siqueira
Maracanaú
- Siqueira
- Parque Santa Maria
Caucaia
- São Miguel
- Tabapuá
A intervenção, de acordo com a Cagece, faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
O serviço será executado na unidade operacional Siqueira e envolve a substituição de equipamentos hidráulicos, além da instalação de válvulas.
Leia mais
Retomada de abastecimento de forma gradual
A Cagece informa que a retomada do abastecimento deve ocorrer de forma gradual após a conclusão do serviço. Em áreas mais elevadas e distantes da estação de tratamento, a normalização do sistema poderá acontecer em até 24 horas após a finalização das intervenções, em função da pressurização do sistema.
A Cagece orienta que a população dos bairros afetados armazene água com antecedência, priorizando a utilização do recurso para consumo humano e atividades essenciais, durante a execução dos serviços.
“É importante destacar que os efeitos da suspensão poderão variar de acordo com a infraestrutura interna de cada imóvel, como a existência de caixas d’água, e a presença de reservatórios em determinados bairros”, alerta a companhia.