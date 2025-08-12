Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja bairros de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú que ficarão sem água nesta quarta-feira, 13

Interrupção do fornecimento de água deve ser realizada das 8h às 20 horas, em 11 bairros de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia
O abastecimento de água em 11 bairros de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia deve ser interrompido entre as 8h e as 20 horas de quarta-feira, 13. A interrupção se deve à realização de melhorias no sistema de abastecimento de água nessas regiões, conforme a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Confira os bairros que poderão ter paralisação temporária ou baixa pressão no abastecimento de água:

Fortaleza

  • Bom Jardim
  • Canindezinho
  • Conjunto Ceará I e II
  • Genibaú
  • Granja Lisboa
  • Granja Portugal
  • Siqueira

Maracanaú

  • Siqueira
  • Parque Santa Maria

Caucaia

  • São Miguel
  • Tabapuá

A intervenção, de acordo com a Cagece, faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O serviço será executado na unidade operacional Siqueira e envolve a substituição de equipamentos hidráulicos, além da instalação de válvulas.

Retomada de abastecimento de forma gradual

A Cagece informa que a retomada do abastecimento deve ocorrer de forma gradual após a conclusão do serviço. Em áreas mais elevadas e distantes da estação de tratamento, a normalização do sistema poderá acontecer em até 24 horas após a finalização das intervenções, em função da pressurização do sistema.

A Cagece orienta que a população dos bairros afetados armazene água com antecedência, priorizando a utilização do recurso para consumo humano e atividades essenciais, durante a execução dos serviços.

“É importante destacar que os efeitos da suspensão poderão variar de acordo com a infraestrutura interna de cada imóvel, como a existência de caixas d’água, e a presença de reservatórios em determinados bairros”, alerta a companhia.

