Escola do Ceará recebe prêmio de melhor estadual do ensino médio

Escola do Ceará recebe prêmio de melhor estadual do ensino médioA Escola Família Agrícola (EFA) Padre Eliésio dos Santos, em Ipueiras, foi uma das premiadas em cerimônia do Ministério da Educação nesta segunda-feira, 11
Parte do distrito de Balseiros, na zona rural de Ipueiras, a Escola Família Agrícola (EFA) Padre Eliésio dos Santos alcançou o título de melhor escola pública estadual do ensino médio. O anúncio, nesta segunda-feira, 11, faz parte do Prêmio MEC da Educação Brasileira, iniciativa do Ministério da Educação (MEC).
A seleção da escola estadual cearense, localizada a cerca de 320 km de Fortaleza, considerou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. No total, o estado do Ceará foi premiado em quatro categorias: Alfabetização, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
“Em oito categorias, o Ceará ganhou quatro prêmios, com municípios também ganhando, sendo o estado reconhecido como aquele que mais tem resultados concretos dos nossos alunos”, declarou o governador Elmano de Freitas (PT).
O chefe do executivo estadual também exaltou o trabalho de seus predecessores, citando a atuação dos ex-governadores Cid Gomes, Camilo Santana e Izolda Cela. Em seguida, parabenizou os professores e os gestores escolares.
“Isso é fruto do trabalho diário da educação, realizado no chão da escola, e nós temos alegria de estar dando um futuro cada vez mais animador para nossa juventude”, acrescentou.
Em Ipueiras, a EFA Padre Eliésio dos Santos buscou aproximar o campo, a família e a escola para a obtenção dos resultados positivos. O trabalho é baseado em quatro pilares: formação integral dos educandos; o associativismo; movimento sustentável e a pedagogia da alternância.
Com seis turmas de ensino médio e 104 estudantes matriculados, a instituição de ensino atende educandos de nove municípios da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação de Crateús (Crede 13). São eles: Ararendá, Crateús, Catunda, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga e Tamboril.
Escola estadual do Ceará é ganhadora do Prêmio MEC da Educação Brasileira
“Ficamos encantados que o jovem do campo está tendo a oportunidade tanto quanto quem mora na cidade. Isso foi uma luta e uma conquista para nós, que moramos no semiárido nordestino”, destaca Lucélia Galvino, diretora da EFA Padre Eliésio dos Santos.
Criada em 2017 e funcionando no formato “internato”, a escola utiliza a “Pedagogia da Alternância” como base. O método de ensino objetiva intercalar o estudo na sala de aula com períodos de vivência prática no campo.
Os estudantes permanecem uma semana na escola, ininterruptamente, e, após essa etapa, o mesmo tempo nas suas comunidades. Longe do ambiente escolar, as atividades são acompanhadas por professores-monitores.
“Somos uma escola que se divide em seis turmas, e essas turmas se subdividem em tempos diferentes, chamados ‘tempo escola’ e ‘tempo comunidade’. Então passamos a semana inteira com estudantes aqui, chegam na segunda-feira e só vão embora na sexta-feira”, descreve Cassiano Oliveira, coordenador pedagógico da EFA.
Além da escola estadual no Ceará, o Prêmio MEC reconheceu 54 alunos pelo alto desempenho na redação do Enem, premiando ainda quatro estados, 35 municípios e 20 escolas. Ao todo, 62 troféus e 54 medalhas foram entregues em oito categorias.
“Foi uma sequência de governadores que colocaram sempre a educação como prioridade”, avalia o ministro da Educação, Camilo Santana. “Eu tenho dito nos meus encontros que tem que ter compromisso do gestor, do prefeito, do governador com a educação. E a ideia desse prêmio é exatamente criar um movimento que possa estimular, reconhecer os esforços”.
A seleção para os vencedores da edição de 2025 levou em consideração os indicadores oficiais da educação básica, como o Censo Escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Avaliação da Alfabetização e o Enem, além do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na categoria de Alfabetização, o Centro de Ensino Infantil e Fundamental Otávio Rodrigues Cavalcante, em Novo Oriente, representou o Ceará. Outra instituição vencedora, na categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental, foi a Escola Municipal Mocinha Rodrigues, em Sobral. (Colaborou João Paulo Biage)
CLIQUE AQUI para conferir a lista completa de premiados.
