Escola do Ceará recebe prêmio de melhor estadual do ensino médio

A Escola Família Agrícola (EFA) Padre Eliésio dos Santos representou o Ceará no Prêmio MEC da Educação Brasileira / Crédito: Tiago Stille - Casa Civil

Parte do distrito de Balseiros, na zona rural de Ipueiras, a Escola Família Agrícola (EFA) Padre Eliésio dos Santos alcançou o título de melhor escola pública estadual do ensino médio. O anúncio, nesta segunda-feira, 11, faz parte do Prêmio MEC da Educação Brasileira, iniciativa do Ministério da Educação (MEC). A seleção da escola estadual cearense, localizada a cerca de 320 km de Fortaleza, considerou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023. No total, o estado do Ceará foi premiado em quatro categorias: Alfabetização, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em Ipueiras, a EFA Padre Eliésio dos Santos buscou aproximar o campo, a família e a escola para a obtenção dos resultados positivos. O trabalho é baseado em quatro pilares: formação integral dos educandos; o associativismo; movimento sustentável e a pedagogia da alternância. Com seis turmas de ensino médio e 104 estudantes matriculados, a instituição de ensino atende educandos de nove municípios da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação de Crateús (Crede 13). São eles: Ararendá, Crateús, Catunda, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga e Tamboril.

Escola estadual do Ceará é ganhadora do Prêmio MEC da Educação Brasileira "Ficamos encantados que o jovem do campo está tendo a oportunidade tanto quanto quem mora na cidade. Isso foi uma luta e uma conquista para nós, que moramos no semiárido nordestino", destaca Lucélia Galvino, diretora da EFA Padre Eliésio dos Santos. Criada em 2017 e funcionando no formato "internato", a escola utiliza a "Pedagogia da Alternância" como base. O método de ensino objetiva intercalar o estudo na sala de aula com períodos de vivência prática no campo. Os estudantes permanecem uma semana na escola, ininterruptamente, e, após essa etapa, o mesmo tempo nas suas comunidades. Longe do ambiente escolar, as atividades são acompanhadas por professores-monitores.

"Somos uma escola que se divide em seis turmas, e essas turmas se subdividem em tempos diferentes, chamados 'tempo escola' e 'tempo comunidade'. Então passamos a semana inteira com estudantes aqui, chegam na segunda-feira e só vão embora na sexta-feira", descreve Cassiano Oliveira, coordenador pedagógico da EFA. Além da escola estadual no Ceará, o Prêmio MEC reconheceu 54 alunos pelo alto desempenho na redação do Enem, premiando ainda quatro estados, 35 municípios e 20 escolas. Ao todo, 62 troféus e 54 medalhas foram entregues em oito categorias.