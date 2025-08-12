SPS abre inscrições para 184 novos Agentes Sociais Mais Infância

Imagem de apoio ilustrativo. As inscrições para Agente Social Mais Infância são gratuitas e devem ser realizada entre os dias 12 e 31 de agosto / Crédito: FÁBIO LIMA

A Secretaria de Proteção Social (SPS) divulgou a abertura das inscrições para 184 vagas de Agentes Sociais Mais Infâncias. A inscrição é gratuita e deve ser realizada entre os dias 12 e 31 de agosto, por meio do site disponibilizado pela Secretaria. Poderão participar do processo seletivo candidatos graduados nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Economia Doméstica, Sociologia, Ciências Sociais e Terapia Ocupacional.

O edital completo está disponível no site da SPS e pode ser acessado clicando aqui. Como atuam os Agentes Sociais Mais Infância? Os participantes selecionados para preencher as 184 vagas de Agentes Sociais Mais Infância irão atender cada um dos municípios cearenses, atuando junto às famílias beneficiadas pelo Cartão Mais Infância Ceará e auxiliando no acesso deste público a outras políticas públicas. A principal função desses profissionais é aproximar as políticas públicas das comunidades, informando à SPS a situação sociofamiliar dos beneficiários, além de auxiliar na análise dos dados do Cartão Mais Infância.