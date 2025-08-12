SPS abre inscrições para 184 novos Agentes Sociais Mais Infância

SPS abre inscrições para 184 novos Agentes Sociais Mais InfânciaParticipantes selecionados receberão uma bolsa mensal de R$1,6 mil, para 20 horas semanais
A Secretaria de Proteção Social (SPS) divulgou a abertura das inscrições para 184 vagas de Agentes Sociais Mais Infâncias. A inscrição é gratuita e deve ser realizada entre os dias 12 e 31 de agosto, por meio do site disponibilizado pela Secretaria.
Poderão participar do processo seletivo candidatos graduados nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Economia Doméstica, Sociologia, Ciências Sociais e Terapia Ocupacional.
Entre os critérios de seleção previstos no edital, o candidato deve residir no município para o qual vai se inscrever, além de não possuir antecedentes criminais.
Os profissionais selecionados receberão uma bolsa mensal no valor de R$1,6 mil, para 20 horas semanais.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista.
O edital completo está disponível no site da SPS e pode ser acessado clicando aqui.
Como atuam os Agentes Sociais Mais Infância?
Os participantes selecionados para preencher as 184 vagas de Agentes Sociais Mais Infância irão atender cada um dos municípios cearenses, atuando junto às famílias beneficiadas pelo Cartão Mais Infância Ceará e auxiliando no acesso deste público a outras políticas públicas.
A principal função desses profissionais é aproximar as políticas públicas das comunidades, informando à SPS a situação sociofamiliar dos beneficiários, além de auxiliar na análise dos dados do Cartão Mais Infância.
Conforme detalha o edital, os Agentes Sociais Mais Infância são responsáveis por colaborar com a identificação de dificuldades que possam interferir na operacionalização do Programa e no acesso dos beneficiários às políticas públicas voltadas à saúde, educação, habitação, emprego e renda.
Confira o cronograma da seleção:
- Divulgação do Edital: 28/07/2025 a 11/08//2025
- Prazo de inscrição: 12 a 31/08/2025
- Divulgação dos inscritos: 02/09/2025
- Primeira etapa – análise curricular: 03 a 19/09/2025
- Divulgação do resultado preliminar da primeira etapa: 23/09/2025
- Prazo para recurso da primeira etapa: 24 e 25/09/2025
- Análise dos recursos da primeira etapa: 26 a 30/09/2025
- Divulgação do resultado da primeira etapa: 02/10/2025
- Segunda etapa – realização de entrevistas: 03/10/2025 a 07/11/2025
- Divulgação do resultado final: 12/11/2025
