Ceará registra 1.421 prisões por homicídio no 1° semestre e intensificará ações na RMF

Elmano defende política firme contra o crime e destaca investimento em segurança pública / Crédito: Guilherme Gonsalves

Durante reunião de secretariado realizada neste sábado, 26, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou que a política de segurança pública no Estado será intensificada com base em duas frentes essenciais: prevenção e repressão qualificada. Segundo o gestor, é preciso enfrentar os índices de criminalidade com ações integradas, especialmente nos municípios que concentram os maiores desafios na área.

“A segurança pública é baseada em dados e inteligência. Os dados do Fórum de Segurança coincidem com os nossos e indicam a necessidade de reforço na Região Metropolitana de Fortaleza, especialmente em Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú”, enfatizou o petista. “Estamos a intensificar o trabalho com o Programa PreVio (Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência), que atua com a juventude da periferia, mas também estamos a reforçar as forças de segurança com novos concursos e aumento de efetivo”, completou.