TJCE lança edital para certificar empresas com ações contra violência à mulher

Empresas e instituições que desenvolvem projetos entre janeiro e novembro poderão receber o selo do Tribunal de Justiça do Ceará

A ação é coordenada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE e tem como objetivo promover a articulação entre o setor produtivo e o sistema de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) lançou o edital n.º 163/2025, que cria o selo “Parceiro da Justiça – Promovendo a Paz com Ações Reais” . A iniciativa busca reconhecer empresas, instituições e organizações da sociedade civil que desenvolvam ou apoiem projetos voltados ao enfrentamento à violência contra a mulher.

Entre as iniciativas que podem ser reconhecidas estão: programas de capacitação profissional para mulheres vítimas de violência, estímulo ao empreendedorismo , inserção no mercado de trabalho, concessão de vagas de emprego, estágio ou bolsas de estudo, além de campanhas educativas sobre igualdade de gênero.

As inscrições ficam abertas por 60 dias a partir da publicação do edital e devem ser feitas por e-mail. É necessário preencher o formulário disponível no edital e enviá-lo, junto da documentação exigida, para o endereço eletrônico [email protected].



Entre os documentos solicitados estão: relatório descritivo das ações realizadas, materiais comprobatórios (como fotos, links e materiais gráficos), CNPJ atualizado, dados da empresa e declaração de ciência dos termos do edital.



Mais informações estão disponíveis no link: https://link.tjc.jus.br/0081f5