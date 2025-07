Elmano visa melhorias em segurança e mobilidade em Fortaleza até a Copa do Mundo Feminina de 2027

Governador Elmano de Freitas comentou sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027 em visita ao O POVO. / Crédito: João Filho Tavares

Pouco menos de dois anos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil e tem Fortaleza como uma das cidades-sede, o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, voltou a evidenciar o desejo local de receber a abertura da competição Em entrevista exclusiva ao O POVO, o político detalhou melhorias que devem ser feitas na cidade e no Estado visando a competição e o segundo jogo mais importante do torneio — e que deverá ficar como legado para a cidade.

Inicialmente, além de salientar a possibilidade da realização do jogo de abertura em solo alencarino, ele demonstrou preocupação com a pauta de segurança, frisando que haverá uma adição nesse quesito para o evento. "Nós estamos muito animados com a possibilidade de ter a abertura aqui. A questão da segurança, é real (que precisa de melhorias) e nós já evidenciamos isso na Copa do Mundo realizada no país", destacou. A adição também deverá ocorrer na mobilidade, com maior integração entre os ônibus que vão até a Arena Castelão e o aeroporto com os metrôs e VLT's que estarão disponíveis na cidade até o Mundial. + Prefeitura e Fifa discutem organização de fan fest em Fortaleza na Copa Feminina de 2027