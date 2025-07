Governo do Ceará planeja criar cidade cenográfica para treinamento de forças de segurança

Governador Elmano de Freitas anunciou investimento de R$ 80 milhões na Academia de Segurança Pública, com estrutura de ponta para capacitação de policiais

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou o planejamento da construção de uma “cidade cenográfica” na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp/CE), localizada no bairro Mondubim, em Fortaleza. O espaço será utilizado para treinamentos e capacitações das forças de segurança do estado.

Segundo o governador, o investimento previsto para o projeto é de R$80 milhões. A proposta é transformar a academia em referência nacional. “Nós queremos que o espaço se torne a melhor academia de segurança do Brasil”, afirmou Elmano em entrevista à rádio O POVO CBN.