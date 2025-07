Caminhão do Cidadão: Fortaleza e Interior recebem serviços até sábado, 26

Ceará terá um aumento de 60% nas emissões da Carteira de Identidade Nacional; SAIBA Segundo a iniciativa do Governo do Estado, o intuito é levar serviços essenciais de forma itinerante e gratuita , promovendo cidadania e facilitando o acesso a documentação e orientações importantes para a população.

Os munícipios de Acaraú, Cruz , Fortaleza , Guaramiranga , Itapajé e Itarema estão na rota do Caminhão do Cidadão , ação da Secretaria da Proteção Social (SPS), que oferece serviços de emissão de documentos , até sábado, 26.

Na Capital, a programação foi iniciada na segunda-feira, 21, no Conjunto Palmeiras. Nesta quarta-feira, 23, o atendimento será no bairro Planalto Ayrton Senna. Já na quinta-feira, 24, o Caminhão estaciona na Barra do Ceará, no Campo do Grêmio.

Na sexta-feira, 25, ainda na Barra, marca presença no projeto Acolher, no Calçadão da Vila do Mar. O encerramento da agenda em Fortaleza será sábado, 26, no bairro Cidade dos Funcionários, em frente à Igreja da Glória. Os atendimentos vão das 9 às 16 horas, com exceção do sábado, que será até às 14 horas.

Já no Interior, as atividades seguem em cinco municípios. Itarema e Guaramiranga recebem o Caminhão na segunda e terça. Nesta quarta e quinta, os atendimentos serão realizados em Acaraú. Já Cruz e Itapajé encerram a rota semanal, com serviços na sexta e sábado.