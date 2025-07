Prefeitura de Ibiapina é alvo de operação do MP por suspeita de superfaturamento na limpeza pública

O contrato firmado com a empresa investigada é avaliado em mais de R$ 6,4 milhões .

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deflagrou, nessa sexta-feira, 18, a Operação Subterfúgio , que investiga suspeitas de superfaturamento e inexecução contratual em serviços de limpeza pública da Prefeitura de Ibiapina .

A ação conduzida pela Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap) cumpre três mandados de prisão temporária contra empresários e 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Ibiapina, Hidrolândia, Ipu, São Benedito e Fortaleza.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco municípios

Com apoio de promotores de Justiça e do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil, os mandados foram cumpridos em imóveis residenciais de agentes públicos e empresários, além da sede da Prefeitura de Ibiapina e da empresa contratada para os serviços de limpeza urbana.

Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos durante a ação. As ordens judiciais são expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e têm origem em procedimento investigatório criminal aberto pela Procap.