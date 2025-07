Ceará terá um aumento de 60% nas emissões da Carteira de Identidade Nacional

Imagem de apoio ilustrativo. A nova CIN adota o CPF como único número de identificação em todo o Brasil — substituindo o antigo RG / Crédito: Comunicação do Instituto-Geral de Perícias

O Ceará terá uma ampliação de 60% no número de emissões da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O anúncio, feito pelo Governo do Estado no último dia 30, prevê que os atendimentos passem de 500 para 800 mil no segundo semestre de 2025. CONFIRA | Nova carteirinha estudantil passa a funcionar no dia 1º de julho



A medida tem como objetivo facilitar o acesso da população cearense ao novo documento, que unifica o número de registro em todo o território nacional e aumenta a segurança contra fraudes. Nos municípios do Interior, a capacidade de atendimento mensal terá um crescimento superior a 100%, passando de 25.800 para mais de 52 mil emissões no segundo semestre. A emissão da nova CIN no Ceará é de responsabilidade da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), por meio da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB). Segundo o coordenador Ricardo Fleixeiras, o aumento da capacidade de atendimento será possível graças à informatização do processo e ao aproveitamento da estrutura já existente, principalmente nas cidades do interior. De acordo com Ricardo, a expansão foi viabilizada por um investimento significativo realizado pelo Governo do Estado, que permitiu a implantação de um novo sistema tecnológico, tornando todo o atendimento informatizado.

“Além da segurança, esse novo sistema permitiu a otimização de todo o fluxo de atendimento. O que antes era manual, agora é feito de forma rápida e online. Com isso, prefeituras que antes realizavam cerca de 10 atendimentos por dia agora podem realizar de 25 a 30”, afirma o coordenador. A informatização dos postos de atendimento também foi possível graças à aquisição de kits multibiométricos, compostos por webcam, coletor de impressão digital, pad de assinatura (scanner de assinaturas), scanner para documentos e computador. A previsão é que 800 mil novas Carteiras de Identidade Nacional sejam emitidas no segundo semestre deste ano — 300 mil a mais do que no semestre anterior. Ainda segundo Ricardo, a expectativa é de que esse ritmo seja mantido no primeiro semestre de 2026.