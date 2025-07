Incêndios em monturo: casos no primeiro semestre de 2025 caem 41,67% no Ceará

Fortaleza é líder no ranking de redução, com 40,29% dos registros. Prevenção, intensificação da fiscalização ambiental e mudanças climáticas podem explicar queda

O primeiro semestre de 2025 no Ceará registrou queda de 41,67% nos incêndios em monturo, em comparação ao mesmo período de 2024. Segundo dados oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE), foram 273 ocorrências contra 468 casos no ano passado.

Fortaleza: loja pega fogo no Centro nesse domingo, 20; VEJA



Em Fortaleza, a redução foi de 216 para 110 situações, mantendo a Capital como líder no ranking, com 40,29% dos registros.