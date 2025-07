Caminhão do Cidadão: sete municípios cearenses estão na rota de serviços básicos

Caminhão do Cidadão passará por Fortaleza e cidades do Interior; VEJA Os atendimentos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) ocorrem das 9 às 16 horas e, no Interior do Estado, das 8 às 16h30min, entre esta segunda-feira, 14, e sábado, 19.

Unidade móvel da Secretaria da Proteção Social (SPS), o Caminhão do Cidadão levará serviços básicos de cidadania para sete municípios do Ceará: Iracema , Miraíma , Pentecoste , Cascavel , Fortaleza , Maranguape e Maracanaú .

No total, 14 comunidades recebem as unidades. A agenda da RMF inicia nesta segunda em Maranguape. As atividades seguem nesta terça-feira, 15, no Poço da Draga, na Capital.

O dia seguinte será de atendimentos no bairro Jacarecanga, seguido pelo Pici, na quinta-feira, 17. Nesta sexta-feira, 18, o serviço estaciona no Projeto Acolher, na Vila Velha. A programação da RMF encerra em Maracanaú, neste sábado, 19.

No Interior do Estado, o Caminhão percorrerá oito comunidades. As atividades iniciam em Cascavel e em Miraíma, nesta segunda e terça. Em Pentecoste, os serviços acontecem desta quarta a sexta-feira, 16 a 18. Os trabalhos finalizam em Iracema, onde o Caminhão estará nesta sexta e neste sábado, 18 e 19.