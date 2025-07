Ceará deve ter chuvas fracas nas madrugadas até esta terça-feira, 22

A velocidade média dos ventos figura-se entre 18 a 36 km/h, com rajadas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

Ceará deve ter máximas de 38 °C e pouca chuva até domingo, 20; VEJA As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão do tempo para o Ceará segue indicando baixa possibilidade de chuvas isoladas, passageiras e de fraca intensidade nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza , Maciço de Baturité e Jaguaribana, durante às madrugadas até esta terça-feira, 22.

A baixa frequência de acumulados previstos deve-se ao avanço de pequenas áreas de instabilidade provenientes do leste da Região Nordeste do Brasil, e também a fatores locais , como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

Enquanto isso, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) continua apontando condições de estabilidade atmosférica. No entanto, pode suceder reduzida chance de registros isolados nas madrugadas até terça-feira, 22. Nos demais períodos do dia, o céu alterna de poucas nuvens a sem nuvens.

Segundo a Funceme, a previsão de ventos sugere velocidade média entre 18 quilômetros por hora (km/h) e 36 km/h, com rajadas na RMF.

Conforme a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Funceme, Jaguaribe registrou 36,3 °C do número máximo do ar nas últimas 24 horas. Enquanto isso, Aiuaba teve a menor temperatura mínima, com 16,4 °C.

Onde choveu no Ceará nas últimas 24 horas

De acordo com o balanço parcial da Fundação, choveu em nove municípios do Ceará das 7 horas desse domingo, 20, às 7 horas desta segunda.