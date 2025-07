UFC abre inscrições para seleção de novos alunos das Casas de Cultura Estrangeira

Nesta edição, serão ofertadas 879 vagas sendo 461 vagas para os alunos ingressantes no nível inicial, distribuídas entre as Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa

A inscrição para as Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) , em Fortaleza, estão abertas. Os interessados em aprender um novo idioma podem se inscrever a partir das 10h desta segunda-feira, 21, até 23h59min do dia 4 de agosto.

Além disso, para os candidatos que já possuem algum domínio do idioma são ofertadas 418 vagas para as pessoas que desejarem fazer o teste de nível, para os cursos das Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa.

Nesta edição, serão ofertadas 879 vagas sendo 461 vagas para os alunos ingressantes no nível inicial, distribuídas entre as Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa. E vagas para o Curso de Libras.

Os selecionados ingressarão no semestre letivo 2025.2, após o pagamento da taxa da inscrição no valor de R$ 90,00 e realização da prova presencial na UFC. A UFC divulgou na sexta-feira, 18, os editais da seleção pública de novos alunos para as Casas de Cultura Estrangeira para o semestre inicial e teste de nível.

As aulas são presenciais, com início dia 14 de abril, e acontecem na área 1 do Centro de Humanidades da Instituição, no Campus do Benfica, em Fortaleza.



As vagas para o primeiro nível são distribuídas da seguinte forma:

Casa de Cultura Alemã (65 vagas)



Britânica (220)



Francesa (100)



Hispânica (84)



Italiana (40)



Portuguesa (50)



Libras (20).



O teste de nível estará disponível somente para as Casas de Cultura Alemã (136), Britânica (125), Francesa (51), Hispânica (97), Italiana (56) e Portuguesa (15).



Saiba mais sobre as inscrições para Casas de Cultura da UFC:



