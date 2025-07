Casal é encontrado morto dentro de estabelecimento comercial em Quixeré

Corpos foram encontrados nesse domingo, 20. Vítimas tinham 21 e 25 anos de idade, uma delas possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para o caso e colheram indícios que vão auxiliar na investigação sobre o crime. Ainda não foi divulgado como as vítimas foram mortas.

Um casal foi encontrado morto dentro de um estabelecimento comercial nesse domingo, 20, na zona rural do município de Quixeré , a 186 quilômetros de Fortaleza . As vítimas eram um homem, de 21 anos, e uma mulher, de 25.

O POVO apurou que uma terceira pessoa foi baleada na ação criminosa. Ainda não há informações do que motivou o crime e o estado de saúde da vítima sobrevivente. Nenhum suspeito do duplo homicídio foi preso até o fechamento desta matéria.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que o homem morto na ocorrência possuía antecedentes por tráfico de drogas. A instituição confirmou, em nota, que a Delegacia de Polícia Civil de Quixeré está a cargo da investigação sobre o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.