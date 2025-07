Vicente Pinzón volta a registrar tiroteios e 3 pessoas são baleadas

Imagens da operação deflagrada na última sexta-feira, 18, na região do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PMCE

O bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, voltou a registrar tiroteios neste domingo, 20. Em duas ocorrências distintas, três pessoas foram baleadas. Pela manhã, uma dupla lesão à bala foi registrada na comunidade Joana D'Arc. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as duas vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar. Não há informação sobre o estado de saúde delas.

Na quinta-feira, 17, um homem, identificado como Edimar Nunes Cordeiro, de 19 anos, havia sido assassinado no Alto da Paz. Dois homens foram presos em flagrante pelo crime: Pedro Gomes da Silva e Clairton Paiva da Silva.

Policiais militares que atenderam à ocorrência afirmaram que os suspeitos disseram ser integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e que mataram Edimar porque este teria tentado matá-los dias antes.

Como O POVO tem mostrado, desde o final do mês de junho, o CV está em guerra com a Guardiões do Estado (GDE) pelo domínio da região.