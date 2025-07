Ceará registra caso de dengue tipo 3 após dez anos, mas cenário é de baixa transmissão

Foto de apoio ilustrativo: informação foi divulgada por Antônio Silva Lima Neto, o Tanta / Crédito: FÁBIO LIMA

Uma menina de 9 anos, moradora de Barbalha, no Cariri cearense, foi diagnosticada na semana passada com dengue tipo 3. Último caso de infecção do tipo no Estado havia sido registrado em 2015. No entanto, o cenário epidemiológico da doença na unidade federativa segue sendo de baixa transmissão. Leia também: Entenda o que são sorotipos da dengue e por que o tipo 3 preocupa



Informações foram divulgadas pelo secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, Antonio Silva Lima Neto (o Tanta), durante entrevista ao jornal O POVO na tarde desta quarta-feira, 2. De acordo com ele, a criança foi levada para um hospital da região apresentando sintomas comuns da dengue, e após a realização de exames recebeu o diagnóstico da doença. Contudo, o caso dela foi leve, sem complicações" e não houve a necessidade de internação hospitalar. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral que possui quatro sorotipos, sendo esses conhecidos como: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), cada um deles pode causar desde infecções assintomáticas até quadros graves da doença. O sorotipo 3 não era registrado no Brasil desde 2008, mas voltou a circular de forma preocupante pelo País em 2024, com casos do porte identificados em estados como São Paulo, Minas Gerais, Amapá e Paraná. Até a semana passada o Ceará não fazia parte desse grupo, com último registro identificado há dez anos.

Conforme Tanta, o diagnóstico recente acende um alerta devido ao Estado nunca ter tido uma epidemia desse tipo da patologia, somente do 1 e do 2. Médico infectologista, ele explica que depois de contrair a doença o paciente fica imune apenas ao tipo da infecção que contraiu, não aos demais. Ou seja, no caso da dengue do tipo 3, como ela não circulava há muito tempo há mais pessoas que podem estar vulneráveis a ela. "Ele é um sorotipo que tem que ter cuidado, porque como ele não circulou tanto, existe uma fração da população que continua suscetível (a ele)", pontua o especialista. Não há riscos de aumento de casos, diz Tanta

No entanto, Tanta destaca que "nesse momento" não há risco da infecção se espalhar pelo Ceará, frisando que o Estado tem apresentado em 2025 um número de casos de dengue "bem abaixo" da média de anos anteriores.