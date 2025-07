MPCE denuncia três PMs pela morte de empresário no Luciano Cavalcante

Os três policiais militares acusados de envolvimento na morte do empresário Vinícius Cunha Batista, de 47 anos, foram denunciados nessa terça-feira, 1º, pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O crime foi registrado no último dia 30 de abril no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

É a segunda denúncia de homicídio ofertada pelo MPCE contra os soldados Rebeca Júlia de Almeida Canuto e Wellington Xavier de Farias e o cabo Rodrigo Aguiar Braga. Eles já haviam sido acusados de participação na morte de Maria Madalena Marques Matsunobu, em 5 de abril, no Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza).