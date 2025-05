Arcebispo de Fortaleza lança campanha fazendo doação de sangue no Hemoce

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza , Dom Gregório Paixão , fez doação de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) nesta segunda-feira, 12, na Capital.

O Hemoce realiza a coleta em vários endereços do Município, incluindo a sede no Centro, na avenida José Bastos, e os postos no Shopping Riomar Fortaleza e na Praça das Flores, no bairro Aldeota.



Estão aptos para doar pessoas entre 16 e 69 anos que pesem acima de 50 quilos (kg) e que estejam saudáveis.

Não é necessário estar em jejum. "Tem que estar bem alimentado. Inclusive, é um dos requisitos", sinaliza Nágela Lima, coordenadora de captação do Hemoce.

Os menores de 18 anos precisam do termo de consentimento padrão adotado pelo Centro assinado pelos responsáveis para contribuir com a doação.



Além disso, é oferecido o serviço de transporte gratuito para grupos de pelo menos dez pessoas. A chamada "Caravana da Solidariedade" pode ser solicitada em Fortaleza, agendada pelo telefone (85) 3208-0801 ou pelo WhatsApp (85) 99681-7597.