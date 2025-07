Por que continua chovendo no Ceará mesmo após a quadra chuvosa?

Atuação do fenômeno ondulatório gerou alerta de chuvas intensas que foram observadas e sentidas pela população de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Mesmo após a quadra chuvosa, que compreende os meses de fevereiro a maio, o Ceará vem registrando chuvas intensas em diversos municípios, inclusive em Fortaleza. LEIA TAMBÉM | Ceará: chove em mais de 100 cidades e Estado tem aviso de "perigo potencial" para 74

A situação é causada por um fenômeno chamado Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL). O fenômeno causa uma onda atmosférica na região equatorial do Oceano Atlântico, oriunda do Leste, que diminui a pressão atmosférica em superfície e forma áreas de instabilidades, causando chuvas ao longo de sua trajetória. Especialistas explicam que chuvas pós-estação são normais O professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental (DEHA), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cleiton da Silva Silveira, explica que o fenômeno se forma no oceano na baixa atmosfera. "Especialmente em regiões tropicais, havendo transporte de calor e umidade de oeste para leste no Atlântico, causando perturbações na atmosfera alterando vento e pressão atmosférica, provocando chuvas no leste do Nordeste", detalha.

A atuação desse fenômeno gerou o alerta de chuvas intensas que foram observadas e sentidas pela população de Fortaleza. Ele continua: “As Ondas de Leste ou Distúrbios Ondulatórios de Leste se formam tipicamente entre abril e outubro e são fenômenos meteorológicos frequentes na costa leste do Nordeste do Brasil, causando impactos principalmente na região que vai de Natal até Aracaju”. Porém, a proximidade desse fenômeno com o território cearense pode causar zonas de instabilidade e provocar chuvas no Estado, principalmente no fim da quadra chuvosa e pós estação.



A meteorologista e gerente de meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Meiry Sakamoto, explica que, apesar do período de chuvas ter encerrado, ainda ocorrem precipitações entre os meses de junho e julho. “Contudo, na pós-estação chuvosa, a normal climatológica é bem mais baixa. No Ceará, a média de junho é 37,2 mm; em julho é de 15,0 mm”. A explicação para essas “chuvas fora de época”, que são consideradas normais, são as Ondas de Leste, um dos sete tipos de distúrbios ondulatórios.

“São ondas atmosféricas na região equatorial do Oceano Atlântico, oriundas de Leste, que diminui a pressão atmosférica em superfície e forma áreas de instabilidades”, explicou a meteorologista. O acontecimento climático causa a formação de nuvens de chuva ao longo de sua trajetória. Como exemplo, Meiry cita os alagamentos em Recife, capital do estado de Pernambuco.