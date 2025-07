Hospitais universitários do Ceará fazem mutirão de 400 atendimentos especializados

O objetivo é diminuir a fila de usuários que aguardam cirurgias, exames e consultas com especialistas . O mutirão é realizado de forma simultânea em 45 hospitais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), em todo o País por meio do projeto Ebserh em Ação 2025.

Colposcopia



Inserção de DIU hormonal e não hormonal



Histeroscopias ambulatoriais



Ultrassonografia transvaginal



Mamografia

Josenília Gomes, superintendente do Complexo Hospitalar do Ceará, afirma que os hospitais estão mobilizando trabalhadores, insumos, equipamentos e demais recursos para agilizar os atendimentos da fila de espera do SUS no Estado.

“Será um sábado de muito trabalho e de muita reflexão sobre a importância do acesso universal e gratuito da população brasileira aos serviços de saúde, tendo em vista que o movimento nacional coordenado pela Ebserh em parceria com o Ministério da Saúde vai viabilizar mais de sete mil atendimentos em todo o País”, destaca a gestora.

Os mutirões estão alinhados ao programa Agora Tem Especialistas, lançado pelo Ministério da Saúde. Para o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, as iniciativas procuram tocar em uma “crônica deficiência na formulação das políticas”, que é o acesso à atenção especializada. O cenário já desafiador foi agravado pela pandemia.