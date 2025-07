Quatro pessoas são presas suspeitas de assassinar jovem skatista em Fortaleza

Capturas aconteceram nessa terça-feira, 1º, e quarta-feira, 2, pela Polícia Militar e Civil. O jovem Felipe Maracajá foi morto a tiros na última segunda-feira, 30, no bairro Vicente Pinzon

/ Crédito: Reprodução/Instagram via @fesk_skateboard

Quatro pessoas são presas suspeitas de assassinar a tiros o skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, de 15 anos, conhecido como “Felipe Maracajá”. As capturas aconteceram nessa terça-feira, 1º, e quarta-feira, 2, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

O jovem foi morto na última segunda-feira, 30, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, após ser interrogado por criminosos de uma facção criminosa. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas questionando o skatista por participar de grupo de mensagens de uma facção rival.