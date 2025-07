Ceará: tempo deve ficar mais estável; confira temperaturas

Foto de apoio ilustrativo: previsão é de estabilidade para o Ceará nesta quinta-feira, 3, e de aumento da nebulosidade e condições de chuva nesta sexta-feira, 4 / Crédito: AURÉLIO ALVES

A previsão para o Ceará indica que o tempo deve ficar mais estável nesta quinta-feira, 3. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), espera-se um aumento da nebulosidade e da condição de chuva para o Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte na madrugada e manhã desta sexta-feira, 4. Por que continua chovendo no Ceará mesmo após a quadra chuvosa; ENTENDA



Dessa maneira, pode haver acumulados dispersos no noroeste do Estado no turno da tarde, ao passo que no turno da noite há condições pluviométricas na Jaguaribana, Cariri e na parte leste do Sertão Central e Inhamuns.

De acordo com a Fundação, a direção de origem do vento será predominante de sudeste, com velocidade máxima entre 40 quilômetros por hora (km/h) e 50 km/h na serra, na Jaguaribana e na faixa litorânea. De acordo com a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) da Funceme, os registros mínimos foram sentidos em Penaforte (16.4 °C) e Crato (16.5 °C) nas últimas 24 horas. Como fica o tempo em Fortaleza A previsão para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) aponta pluviosidade díspare nos turnos da madrugada e manhã, mas nos demais turnos o tempo deve ficar estável, com predomínio de sol nesta quinta.

Chuva forte causa alagamento no bairro Iparana, em Caucaia; VEJA



O aumento da nebulosidade e chuva só deve ser sentido nos turnos da madrugada e manhã nesta sexta. Na Capital, a temperatura deve variar entre 21°C, na manhã desta sexta, e 31°C, na tarde desta quinta. Ceará registra 18 munícipios com chuva Considerando o balanço parcial do Órgão, Ceará tem 18 municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 2, às 7 horas desta quinta. Ceará: chove em mais de 100 cidades e Estado tem aviso de "perigo potencial" para 74; SAIBA